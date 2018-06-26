"Вильнюсский край 2040": что ждет польское меньшинство в Литве?

По мнению инициаторов, стратегия должна обозначить основные цели развития польского меньшинства в Литве вообще и Вильнюсского и Шальчининкайского районов в частности. Работу над планом развития планируется закончить до выборов в Сейм в 2020 году.

Согласно статистическим данным, на которые ссылаются организаторы мероприятия, реальность и проблемы, с которыми сталкивается в Литве польское меньшинство кардинально отличаются от нарратива Избирательной Акции Поляков Литвы – Союза Христианских Семей.

"В течении последнего десятилетия количество поляков в Литве сократилась на 14,8 проц., фактически это означает, что в 2011 году численность польского меньшинства в стране сократилась на 34 тыс. человек по сравнению с 2001 годом", - утверждают представители Польского дискуссионного клуба. Более того, по их словам, стремительно падает привлекательность польского языка. На сегодняшний день лишь 79 проц. поляков в Литве декларирует, что польский язык является для них родным. Все чаще и чаще поляки утверждают, что их родным языком является литовский или русский языки. Похожим образом складывается ситуация и в области престижа: 26 проц. поляков в Литве называет престижным литовский язык, 17 – русский язык, польский престижным считает лишь 8 проц.

Организаторы и участники фестиваля общественных инициатив "Вильнюсский край 2040" попытались определить, что на самом деле происходит с польским меньшинством в Литве, какое место оно занимает в общественной, экономической и политической жизни страны, что можно сделать чтобы ситуация изменилась к лучшему.

Во время фестиваля прошли три дискуссии: на тему привлекательности польского самосознания (Эрик Мистевич, директор Института новых средств массовой информации), экономического развития Вильнюсского и Шальчининкайского районов (др. Мартин Кендерский, директор Центра Анализ Ягеллонского Клуба) и реклама польского языка в Литве (профессор Ежи Бральчик, один из самых известных польских языковедов).

В краткой беседе с DELFI организаторы мероприятия также подчеркнули, что фестиваль является одним из первых в ряду общественных дискуссий, встреч и обсуждений посвященных одной из самых важных проблем - быть или не быть польскому меньшинству в Литве.