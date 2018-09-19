Вильнюсский горсовет 19 сентября будет решать, выделить ли компенсацию в размере 300 евро родителям детей, которым предоставили место в еще непостроенных детских садах.
© DELFI / Andrius Ufartas

Компенсацию в размере 300 евро в месяц будут выделять родителям таких детей, пока не построят запланированные модульные детские сады. Такой порядок вступит в силу, если его одобрит горсовет.

Если решение будет принято, контролировать ситуацию будет Департамент науки, культуры и спорта Вильнюсской мэрии.

Напомним, что в мае этого года мэрия объявила, что "поставленная три года назад задача успешно выполнена - все дети попадают в вильнюсские детские сады".

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"С 1 сентября в столичные детские сады пригласили еще 7400 детей. 18-30 апреля все дети получили места в группах, осталось еще около 800 свободных мест", - было сказано в сообщении мэрии.

Однако в августе после обращения некоторых вильнюсцев в горсовет глава Департамента науки, культуры и спорта Вильнюсской мэрии Алина Ковалевская в интервью delfi.lt признала, что некоторые модульные детские сады еще не построены, их достроят в ближайшее время, виной тому согласование процесса с разными ведомствами.

Она сказала, что в модульный детский сад Medynėlis приняли около 100 детей. При подписании соглашений родителей уведомили, что пока неизвестно, когда дети смогут посещать детсад. Ковалевская тогда сказала, что родители, которые хотят водить детей в сад с 1 сентября, могут выбирать: место в основном здании детсада или компенсация в размере 100 евро на частный детский сад.

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