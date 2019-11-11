Вильнюсский горсовет дал "добро" на расчистку территории бывшей Большой синагоги

Детсад-начальная школа, которая была построена 55 лет назад на улице Вокечю, на месте Большой синагоги, не функционирует уже несколько лет, а потому здание было сдано в аренду 10 съёмщикам, которые занимаются культурной, художественной или образовательной деятельностью.
"Договор аренды будет расторжен только тогда, когда надо будет начинать работы по сносу. Здание должно быть снесено в следующем году", - сообщили BNS в муниципалитете.
Государственные закупки решений по благоустройству окружающей среды также запланированы на следующий год. Муниципалитет обещает, что конкурс по территориальным решениям будет сфокусирован на публичном пространстве, "значимо ознаменовывая память о Вильнюсской Большой синагоге, её комплексе и территории".
Дискуссии о том, как увековечить память синагоги, ведутся уже не один год. Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс пообещал, что синагога будет увековечена к 2023 году, когда Вильнюсу будет праздновать 700-летний юбилей.
Каменная синагога была построена в XVII веке на месте бывшей здесь ранее деревянной синагоги. Утверждается, что Вильнюсская Большая синагога превзошла все синагоги Речи Посполитой по своему размеру и великолепию.
В скором времени возле молитвенного дома был сформировался центр общественной еврейской жизни.
В годы Первой мировой войны большинство художественных ценностей из синагоги было вывезено в Россию.
В период Второй мировой войны синагога была сильно повреждена: остались только стены и некоторые элементы интерьера. Между 1955 и 1957 годами остатки Вильнюсской Большой синагоги сровняли с землей, а в 1964 году на её месте и был построен детский сад.
В течение последних нескольких лет археологи из Литвы, США и Израиля интенсивно осматривали это место, и в цокольном этаже бывшего святилища обнаружили ритуальный амвон - биму, под ней - подвал, а возле синагоги - ритуальные бассейны (миквы) и другие важные ритуальные места.
На премии за тушение пожара в Алитусе выделено более 250 тыс. евро
Министерство внутренних дел (МВД) и Департамент...
У 7 из 10 пожарных, работавших в Алитусе, установили проблемы со здоровьем (2)
По словам директора Медицинского центра Министерства...
В Литве снова сокращается количество жителей (14)
В Литве в начале ноября зафиксировали на 20 постоянных...
Жители Литвы скептически оценивают решение убрать зеленую стрелку: водители не знают, что делать (13)
Решение отказаться от зеленых стрелок на светофоре,...
Вильнюсский горсовет дал "добро" на расчистку территории бывшей Большой синагоги
Муниципальный совет Вильнюса на этой неделе...
TOP новостей
В новых рейтингах – удар избирателей за драму в парламенте Литвы (53)
Самая многочисленная парламентская партия Литвы...
Жители Литвы скептически оценивают решение убрать зеленую стрелку: водители не знают, что делать (13)
Решение отказаться от зеленых стрелок на светофоре,...
Экономист осудила налог на недвижимость: так не должны поступать (16)
Налог на недвижимость должен быть целенаправленным и...
У жителей Литвы осталось несколько дней для уплаты налога на землю
Каунасское отделение Государственной налоговой...
Вильнюс готовится к Рождеству: надеются, что главная елка удивит не только жителей, но и другие города мира (3)
В этом году в последний день ноября огни зажгутся на...