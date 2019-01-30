Вильнюсский фестиваль света посетили больше 130 000 человек

Свой 696-ой день рождения Вильнюс отметил обилием огней – три вечера подряд в городе горожан и гостей столицы радовали 27 цветных инсталляций. По подсчетам организаторов, их посетили 130 000 человек.
Vilniaus šviesų festivalis
© Saulius Žiūra

На всем маршруте протяженностью 3,7 км было множество посетителей около некоторых объектов образовались очереди.

"В течение нескольких лет создавалась традиция празднования дня рождения города, в этом году город взорвался яркими красками – праздничные мероприятия, десятки светоинсталляций, сотни поздравлений и тысячи людей на улицах зимнего города. Я оцениваю это как отличный старт к подготовке к празднованию 700-летия города – тогда весть о Вильнюсе должна распространиться по всей Европе и по всему миру. Я не сомневаюсь, что так и будет", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

27 инсталляций создали художники 8 стран – Литвы, Португалии, Австрии, Словении, Швеции, Чехии, Австралии, Франции и Японии.

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