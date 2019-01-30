Вильнюсский фестиваль света посетили больше 130 000 человек

На всем маршруте протяженностью 3,7 км было множество посетителей около некоторых объектов образовались очереди.
"В течение нескольких лет создавалась традиция празднования дня рождения города, в этом году город взорвался яркими красками – праздничные мероприятия, десятки светоинсталляций, сотни поздравлений и тысячи людей на улицах зимнего города. Я оцениваю это как отличный старт к подготовке к празднованию 700-летия города – тогда весть о Вильнюсе должна распространиться по всей Европе и по всему миру. Я не сомневаюсь, что так и будет", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.
27 инсталляций создали художники 8 стран – Литвы, Португалии, Австрии, Словении, Швеции, Чехии, Австралии, Франции и Японии.
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