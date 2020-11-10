"Что касается ситуации, объявленной правительством, и на фоне пандемии, все же решено в этом году не организовывать“, – сказал он.

Юргутис отметил, что уже были готовы к запуску проекта, в нем должны были участвовать 44 предпринимателя.

"(Для участия) были выбраны 44 предпринимателя (...), и все было подготовлено. С учетом того, что ярмарка является мероприятием, а сейчас мероприятия отозваны, мы не видим хороших новостей. Рождественских городков сегодня на Ратушной и Кафедральных площадях не будет", – сказал он.