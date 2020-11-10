"Что касается ситуации, объявленной правительством, и на фоне пандемии, все же решено в этом году не организовывать“, – сказал он.
Юргутис отметил, что уже были готовы к запуску проекта, в нем должны были участвовать 44 предпринимателя.
"(Для участия) были выбраны 44 предпринимателя (...), и все было подготовлено. С учетом того, что ярмарка является мероприятием, а сейчас мероприятия отозваны, мы не видим хороших новостей. Рождественских городков сегодня на Ратушной и Кафедральных площадях не будет", – сказал он.
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