Для обеспечения большей безопасности пассажиров в Вильнюсском аэропорту начали патрулировать охранники компании Ekskomisarų biuras, пишет lrt.lt.
© DELFI / Karolina Pansevič

Охранники сотрудничают с полицией, Службой общественной безопасности и работниками службы безопасной авиации аэропорта и не только обеспечивают безопасности, но и следят за соблюдением общественного порядка.

Директор Международного вильнюсского аэропорта Олаф Мартенс рассказал, что сейчас с 4 ч. утра до 23 ч. вечера на территории аэропорта патрулируют три работника Ekskomisarų biuras.

"В Вильнюсский аэропорт ежедневно посещают 13 000 пассажиров и людей, которые их встречают или провожают. Как известно, в местах большого скопления людей чаще появляются нечестные лица. Чтобы обеспечить безопасность пассажирам, мы решили, что одних усилий наших работников не достаточно, поэтому и начали сотрудничать с Ekskomisarų biuras", – сказал Мартенс.

По его словам, эту охранники патрулируют залы отправления и прибытия и стоянку для машин, следят, чтобы автомобили не оставляли на эстакаде и рядом с ней. Кроме того, они помогают следить за тем, чтобы машины отбывающих пассажиров останавливались в местах, которые предназначены для этого.

Еще одна задача этих охранников – поддерживать порядок на территории аэропорта. Они следят за тем, чтобы в помещениях аэропорта не собирались посторонние лица, которые не собираются в поездку и не ждут прибытия близких.

По словам директора Вильнюсского аэропорта, у основных ворот аэропорта постоянно дежурят сотрудники СОБ, полицейские. Охранники Ekskomisarų biuras будут работать вместе с ними.

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