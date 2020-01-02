Вильнюсские власти сняли наклейку с названием аллеи К.Шкирпы и намерены обратиться в полицию.
Sostinės taryba apsisprendė: Škirpos alėją pervadina į Trispalvės

Глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис сказал BNS, что наклейку сняли 2 января.

"Наклейка уже снята, мы обратимся в полицию, поскольку это очередной акт вандализма. По крайней мере с административной точки зрения, это самоуправство, его характеризуют несколько законов УК. Это не соблюдение решения горсовета столицы, вопрос названия улиц решает горсовет", – сказал BNS Подярскис.

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Аллея, названная ранее в честь военного и дипломата К.Шкирпы в конце июля прошлого года была переименована в аллею Триколора. Такое решение было принято, поскольку К.Шкирпа публично декларировал антисемитские взгляды.

Защитники К.Шкирпы акцентируют его роль для государственности – он 1 января 1919 года вместе с другими добровольцами поднял на башне Гедиминаса литовский триколор, занимал важный дипломатический пост в межвоенное время и противился советской оккупации.

В День литовского флага, 1 января в центре Вильнюса некоторые активисты принесли к башне Гедиминаса плакаты в защиту Шкирпы – на них рядом с фотографией Шкирпы была надпись "Народ знает своих героев!".

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