Советник мэра Ремигиюса Шимашюса Каролис Жукаускас сказал BNS, что необходимо было отремонтировать 19 и 20 этажи здания, чтобы расширить помещения для команды мэра и реконструировать репрезентативное пространство здания, где принимают гостей.

Ремонт 19 этажа минувшим летом провела компания Domipa, он обошелся в 176 000 евро, с той же компанией составлен договор на 69 600 евро для приведения в порядок террасы на 20 этаже.

Эта компания одна участвовала в конкурсе.

Еще больше 42 000 евро потратили на мебель – стулья, мягкую мебель, кресла, столики, рабочие столы, столы для зала заседания, комоды, кухонный комплект. За 32 000 евро мебель купили у Narbutas Lietuva, а за 10 000 евро – у DV projektai.

8000 евро стоила проектировка помещений – работы выполнила компания Paslaičio projektavimo biuras (площадь 19 этажа – 326 кв. м, значит 1 кв. м без мебели обошелся в 540 евро).

В комментарии BNS мэрия указала, что последние этажи здания не ремонтировали с 2004 года, когда здание на проспекте Конституциёс было сдано в эксплуатацию. Кроме того, из-за влаги терраса на 20 этаже находилась в аварийном состоянии, там не работала система отопления, отклеились плитки.

Указано, что ремонт провели, чтобы приспособить помещение для команды мэра: до ремонта там работали два советника, когда кабинет мэра уменьшили наполовину, оборудовали 6 рабочих мест - для всех советников, увеличили число помещений.

На стоимость ремонта на этой неделе внимание обратил староста фракции Литовского союза свободы Жильвинас Шилгалис. Он сказал, что как стоимость ремонта, так то, что в конкурсе участвовала лишь одна компания, вызывает подозрение.

"Этот ремонт можно сравнить с каунасским "золотым туалетом". Но, напомню, там речь шла о 0,5 млн. литов, а тут о миллионе в литах. За такие деньги можно два дома построить, поэтому, какие тут могут быть комментарии", – сказал BNS политик.

Его удивило, что выбирали только из одного претендента - компании Domipos.