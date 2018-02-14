Такой разговор школьников состоялся впервые, в радиоэфире, когда станция находилась на орбите над Литвой.
Связь с МКС была установлена по случаю столетия восстановления независимости Литвы.
"Вклад детей был действительно большим, они даже сконструировали настоящие антенны, которые использовались в качестве вспомогательного средства, дети обучались технологиям радиосвязи, соединяли провода, занимались прочей деятельностью", - сообщил президент Литовского общества радиолюбителей Симонас Карейва.
По его словам, общение со школьниками должно продолжиться.
"Возможно, удастся установить телемост, то есть живую видеоконференцию, чтобы астронавт мог не только на словах рассказать, что происходит, но и показать, как обстоят дела в состоянии невесомости", - сказал он.
В ходе семиминутного разговора астронавт ответил на 20 вопросов школьников о МКС и общении астронавтов, литовских лазерах, космическом мусоре, еде, по которой скучает, обсуждались и другие темы.
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