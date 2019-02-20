Проект договора поддержали 26 депутатов горсовета, против было 10, 7 депутатов воздержались.

Однако решения горсовета еще оспаривает в суде исключенный из конкурса второй участник - компания Vilniaus nacionalinis stadionas, между тем правительство предупреждает о риске потери из-за затянувшихся процессов 33,5 млн евро финансовой помощи Евросоюза (ЕС) и призывает подумать об альтернативах финансирования.

Руководство самоуправления, которое ранее думало подписать договор еще в феврале, сейчас не прогнозирует конкретные сроки.

Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шешкине предпринимались с 1987 года, последний раз строительство начиналось в 2008 году, однако оно было остановлено из-за прекращения финансирования.