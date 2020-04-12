Мотоциклисты останавливались в разных частях города и там, где видели людей без масок, раздали около 100 средств защиты.

По данным ассоциации, больше всего внимания уделяли людям, ведущим асоциальный образ жизни, людям, которые не могут сами о себе позаботиться, а также людям старшего возраста.