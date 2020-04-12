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Вильнюсская ассоциация мотоциклистов BikeRiders нетрадиционно отметила начало сезона. В рамках с проектом мотокаскадеров Nakties siutas на улицах столицы они раздавали защитные маски.
Мотоциклисты останавливались в разных частях города и там, где видели людей без масок, раздали около 100 средств защиты.
По данным ассоциации, больше всего внимания уделяли людям, ведущим асоциальный образ жизни, людям, которые не могут сами о себе позаботиться, а также людям старшего возраста.
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