Вильнюсские фонтаны: одни ими любуются, а другие моют в них бутылки

По словам директора компании Poolservice.LT Мантвидаса Шакалиса, в Литве до сих пор нет регламента гигиены городских фонтанов. "Несмотря на быстрый рост экономики в стране, и появления большого числа новых фонтанов, многие такие проекты отличаются грязной средой", – сказал Шакалис.
Специалисты Центра общественного здоровья предупреждают об опасности – загрязненной воде. Эта вода опасна для здоровья жителей, а в особенности детей. "Городские фонтаны не закрыты для контакта с пользователями. В этих фонтанах купаются голуби, бездомные. Паразитологические и микробиологические исследования показали, что уровень загрязнения городских фонтанов в 2-3 раза превышает норму, а система оборудования и контроля за фонтанами не регламентирована ни гигиеническими, ни строительными нормами. Это значит, что дезинфекцию никто не проводит, а если и проводит, то не соблюдают нормы гигиены", – предупреждает Шакалис.
"В большей части фонтанов в Литве нет автоматической системы дезинфекции, для оборудования этих систем нужны дополнительные средства, которые мэрии не всегда хотят выделять, поскольку нет никаких требований. Фонтаны предназначены для общества, их содержат на средства бюджета, поэтому тот факт, что не заботятся об их чистоте - это опасность и безответственность особенно с точки зрения безопасности детей", – сказал специалист.
В Литве на данный момент существует лишь регламент для оборудования бассейна, нет никаких законов, регламентирующих присмотр за фонтанами.
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