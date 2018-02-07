Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис поручил ВОП провести тщательное расследование и детальную правовую проверку всех обстоятельств.

Как говорится в сообщении прокуратуры, это было сделано с учетом масштаба появившихся в публичном пространстве сообщений о возможных сексуальных домогательствах и указанных обстоятельств.

Между тем, прокуроры отмечают, что сексуальные домогательства наказуемы как проступок, в этом случае действует срок давности - три года.

Уголовный кодекс Литвы предусматривает, что если человек, стремясь к сексуальному общению, или удовлетворению, вульгарными или подобными действиям, предложениями или намеками домогается к лицу, зависящему от него по службе или иным образом, то он совершает уголовный проступок. Такие действия влекут наказание в виде штрафа, ограничения свободы или ареста.

"Согласно положениям этой статьи, в отношении лица, совершившего преступное деяние, не может быть принято обвинительное распоряжение, если с момента совершения уголовного проступка прошло три года, однако срок давности считается только с последнего выявленного преступного деяния. Это означает, что если доказывается, что если срок давности не истек, а лицо совершило и другие преступные деяния, то ему, возможно, придется ответить за те деяния, которые он совершил и раньше, чем три года назад", - сказано в сообщении прокуратуры.

В течение последнего времени в Литве имели место обвинения в сексуальных домогательствах, унижениях студентов и прочем неподобающем поведении в адрес теперь уже бывших преподавателей Вильнюсской художественной академии (ВХА) Йонаса Гасюнаса и Арвидаса Лепуонюса, в адрес нынешнего преподавателя ВХА, фотографа Гинтаутаса Тримакаса, в адрес преподающего в Литовской музыкальной и театральной академии режиссера Йонаса Вайткуса. Ранее две представительницы сферы искусства обвинили в подобном поведении режиссера Шарунаса Бартаса.

Обвинения в сексуальных домогательствах прокуроры уже предъявили бывшему члену парламента Кястутису Пукасу.