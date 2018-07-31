О том, что полицейские задержали несовершеннолетнего, постоянно повторяет человек, который снимал видео. Видео в фейсбук выложил сам несовершеннолетний, которого усмиряла полиция.

Пользователи разделились на две группы: одни хвалили полицейских, другие защищали подростка.

Представитель ГПК Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс подтвердил DELFI, что в выходные поступило сообщение о драке на ул. Альгирдо.

В полицию звонил охранник Китайского посольства.

"Сначала на место происшествия приехал экипаж с несколькими патрульными. Они вызвали подкрепление, поскольку избитый был агрессивным и пьяным", – сказал Радвилавичюс.

В организме юноши было 2,54 промилле. это тяжкая степень опьянения.

"Когда его вели к полицейскому экипажу, он стал браниться", – сказал представитель полиции. 17-летний юноша нецензурно выражался в адрес полицейских. Он не успокоился и тогда, когда его попросили сеть в полицейскую машину.

Его снова попросили сесть в машину, но он не подчинился, лавина брани только усилилась, юноша схватил полицейского за жилет, стал ему угрожать, несколько раз ударил полицейского по ноге.

Когда юноша стал проявлять агрессию, полицейские применили электрошокер Taser.

Подросток немного успокоился, его посадили в автомобиль, но там он снова разошелся.

В Сантаришской больнице он, не переставая, бранился и оскорблял стражей порядка. В больнице подростка осмотрели врачи, после этого его передали родителям.

Подростку грозит ответственность за появление в общественном месте в нетрезвом виде, за оскорбление полицейских и за неподчинение их законным требованиям.

Родителей подростка ждет административная ответственность.