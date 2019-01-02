В списке вещей, которые планируют продать с аукциона, числятся 4 тонны спрессованного сена и 1 тонна соломы. Сено и солома остались после перевода полицейских лошадей из конюшен в Бельмонтасе в Реше.

"Сейчас нам уже не надо покупать сено, поскольку сейчас об этом заботится поставщик услуг", – сказал BNS пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Тонну соломы полиция продает почти за 90 евро, а за 4 тонны сена просит больше 575 евро.

Полиция продает ненужные и неиспользуемые автомобили, например, Mitsubishi L 200 и Volkswagen Jetta. Большая часть этих авто старше 10 лет.

Стартовая цена большей части Volkswagen Jetta - больше 1000 евро, с Mitsubishi L 200 - от 2000 до 3000 евро.

В списке есть такие автомобили, как ГАЗ-САЗ 3507 – российский грузовик 1991 г.в. (740 евро).

Продают и три фургона - Nissan NV200 и Ford Transit. За Nissan 2012 г.в. просят 1280 евро, а цены на Ford разные: 2006 г.в. - 550 евро, а 2003 г.в. - 1720 евро.

В списке авто есть и Volkswagen Caddy, Škoda Octavia, Volkswagen Tiguan. Последний аукцион Вильнюсская полиция проводила в конце декабря.