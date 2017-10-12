Специалист компании мэрии Vilniaus planas по проектам ЕС Марюс Берулис сказал DELFI, что в плане представят варианты движения до 2030 года.

"В Литве подобные документы не входят в обычную практику, его готовят впервые", – сказал он.

Заведующий Кафедрой управления логистики и транспорта Факультета транспортной инженерии Технического университета им. Гедиминаса Дарюс Базарас сказал, что больше всего беспокоиться надо не из-за того, что долгосрочные прогнозы не оправдаются, а из-за того, что новые политики не будут продолжать политику своих предшественников.

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"План будут готовить 1,5 года. Планируют, что 92,5% этих работ оплатят из фондов ЕС", – сказал он.

Собеседник еще заметил, что соглашение с Вильнюсской мэрией о подготовке плана подписала сама компания Vilniaus planas, однако она подписала еще 4 соглашения с субподрядчиками.

Представитель Vilniaus planas рассказал, что в технических задачах плана сказано, что планируемая территория - территория Вильнюсской мэрии.

"Однако специалисты займутся более широким исследованием – охватят территории, у которых есть непосредственные транспортные связи с Вильнюсом: это Вильнюсский район, часть Ширвинтского района, территории мэрий Электренского, Тракайского и Шальчининкского районов", – сказал Берулис.

"План гармоничного движения в городе - это документ стратегически-территориального движения, который готовят на базе практики движения, руководствуясь принципами интеграции, участия и оценки. Его назначение – удовлетворение потребностей мобильности людей сегодня и завтра, обеспечивая улучшение качества жизни в городах и пригородах.

Политика и средства комплексно охватывают все способы перемещения, виды и формы транспорта во всей городской агломерации: частного и городского, пассажирского и грузового, моторизированного и безмоторного, его использование, хранение, перемещение пешком. План охватывает транспортные, социальные, экономические, природоохранные, политико-институционные аспекты", – заметил он.

По словам Берулиса, сначала исследуют нынешнюю ситуацию и тематические части, потом подготовят варианты движения до 2030 года (в виде предложений по предложенному варианту) и план действий до 2020 года (средства распишут во времени).

План будут готовить специалисты, однако утвердят его политики Вильнюсского горсовета.

Базарас положительно оценил подготовку такого плана, хотя заметил, что сегодня никто не может быть уверен в том как транспортная система будет выглядеть в 2030 г.

Он согласен с тем, что в Литве нередка проблема, когда даже самые хорошие планы забываются, когда к власти приходят новые политики.

"Но если план будет подготовлен объективно, тогда несмотря на изменение политики и настроений вряд ли смогут опровергнуть, говорить, что будет иначе", – заметил он.

Эксперт сказал, что надеется, что такой план решит не только проблему движения.

"Часто проблемы движения транспорта вызывают другие проблемы, например, развитие города, логистика, вопрос привлекательности систем транспорта, размещение центров притяжения. Во многих случаях, когда я слышу о том, что в городе запустят велосипеды, я сомневаюсь в обоснованности таких планов", – сказал DELFI Базарас.