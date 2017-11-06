"Важно, чтобы историческая память нас вдохновляла, а не топила. (…) Когда я стал мэром, самым срочным делом были скульптуры Зеленого моста, которые не только представляли опасность, но и посылали плохую весть. (…) Не менее важным шагом была Лукишкская площадь. (…) Что касается символов, я думаю, очень серьезная дискуссия должна состояться по вопросу П.Цвирки", - сказал мэр.
По его словам, важно иметь в виду, что он был пособником, а как писатель занимался плагиатом, это зафиксировано.
"Даже если его тексты включены в детскую литературу, есть несколько детских рассказов более-менее приличных, но это не значит, что его именем должны называться какие-то места в городе. Но это неспешное дело. Надо это нормально обсудить, было бы очень хорошо, чтобы решения были приняты без политических склок", - сказал Шимашюс.
Мэр также считает, что надо обсудить вопрос аллеи К.Шкирпы. "Хотя он и сделал много как доброволец, но все же включил в сборник своих документов свои слова о том, что пользуясь конфликтом между фашистами и СССР надо решить вопрос евреев, изгнать их всех из Литвы, тогда потом будет легче решать проблему, они не получат никаких прав. (…) Я думаю, что надо серьезно обсудить, может ли имя человека, заявившего подобное, быть в памяти Вильнюса", - сказал он.
Шимашюс сказал, что вопросы официальных названий в Вильнюсе решает Комиссия по названиям, в состав которой входят члены общественных организаций и горсовета. Эта комиссия готовит предложения горсовету, а тот должен одобрить решение.
Мэр обещает поднять вопрос мест исторической памяти после того, как "в мэрии будет решен вопрос трансформации главы администрации".
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