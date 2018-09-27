DELFI связался с несколькими школами и гимназиями, интересовался возможностью сделать репортаж о еде в школьных столовых, однако представители школ сказали, что все надо согласовывать с мэрией.

Это подтвердила и сама мэрия. Отныне, если хочешь сделать репортаж из какой-либо вильнюсской школы или детского сада, фотографировать, снимать видео, в первую очередь надо получить разрешение мэрии.

Ранее все согласовывали с руководством школ.

Представители отдела коммуникации Вильнюсской мэрии сказали, что школу, в которой можно будет сделать репортаж, подбирать будут они, а не журналисты.

На вопрос, почему журналисты должны получать разрешение у мэрии, ответили, что мэрия должна знать, куда едут и на какую тему будут делать репортаж.

DELFI напоминает, что хаос в литовских школах продолжается. Родители детсадовцев и школьников возмущены новыми правилами питания, а учителя – новой моделью оплаты труда.

Проблемы с новой системой оплаты труда наблюдаются и в некоторых вильнюсских школах. 18 сентября Министерство науки и образования объявило, что договоренность по вопросу оплаты труда учителей достигнута в 93% школ.

Учителя остальных остаются в неведении. Учителя говорят, что слышали, что в таком случае зарплат им придется подождать. "Ходят слухи, что зарплаты платить не будут, пока мы не подпишем согласие работать в новых условиях", – сказала DELFI учитель, которая все еще ведет переговоры о новой системе оплаты труда.

Председатель Профсоюза работников системы образования Литвы Андрюс Навицкас рассказал, что учителя уходят из школ. По его словам, хаос еще продолжается, а усилия Министерства науки и образования в их решении тщетны. В Вильнюсе тоже есть школы из которых в этом году ушли учителя. Министерство науки и образования утверждает, что смена работников и сокращение их числа - естественный процесс, поскольку сокращается число учеников.

С начала учебного года изменилось и меню школьников и детсадовцев.

Кроме того, с сентября детям нельзя носить в школу вредные для организма продукты, напитки, сладости и т.д. Меню в школах и детских садах изменилось в корне. Отныне треть блюда составляют овощи, кроме того, нельзя готовить блюда в панировке, использовать жиры, подавать жирные соусы (например, к цеппелинам нельзя подавать шкварки), также ограничено использование пшеничной муки и сахара.

Есть и другие ограничения. Например, в соответствии с рекомендациями в день рождения дети не могут угощать одноклассников тортом, его должны заменить фрукты, бутерброды или торт, но из полезных ингредиентов.

Не все родители к таким переменам относятся положительно.