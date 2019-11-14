"Абсолютно все снести было бы сложно, поскольку точно неизвестно, сколько там всего. поскольку бомбоубежище уходит глубоко в структуру горы, целиком его сносить не стоит, иначе может быть нарушена стабильность самой горы. Это оценивалось при проектировании", – сказал Подярскис.

По его словам, сохранят верхнее перекрытие, территорию разровняют.

Планируют, что эти пространства смогут использовать художники. Что ждет бомбоубежище, решит рабочая группа муниципалитета.

О том, что под зданием дворца было обнаружено бомбоубежище, стало известно на минувшей неделе. Здание снесли, поскольку на горе планируют строительство концертного зала.

Исследователь Вильнюса, писатель Дарюс Поцявичюс ранее утверждал, что в это бомбоубежище, оборудованное в 1963 году было одним из самых больших в Вильнюсе.

Всего 30 лет назад в столице Литвы было почти 300 действующих бомбоубежищ.