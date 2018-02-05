Жители ул. Лидос временно смогут подъезжать к своим домам со стороны ул. Пилимо или Кедайню.
Подробную информацию можно получить по номеру +370 5 230 6510, ответственный за работы специалист Рокас Барисас, ЗАО Baltic cranes logistics.
Участников движения просят быть бдительными, соблюдать ПДД и требования регулировщиков.
Мэрия приносит извинения за временные неудобства.
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