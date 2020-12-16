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Рождественская елка в знак солидарности с жителями проведет праздники в условиях карантина: появится ограждения, а елка переберется в интернет. Муниципалитет шлет жителям весть – на Рождество и на Новый год не планируйте никаких поездок на Кафедральную площадь.
Вильнюсская мэрия представила план на праздники: елка будет огорожена, фейерверков не будет
© DELFI / Andrius Ufartas

Вильнюсский муниципалитет решил огородить большее пространство около елки. Кроме того, не будет праздничных фейерверков.

"Мы все хотим, чтобы жесткие ограничения как можно скорее дали результат и завершились, это неприятно, но необходимо. В этот критический период мы просим всех оставаться дома, смотреть трансляции с Кафедральной площади в интернете и с надеждой встретить Новый 2021 год", – сказала вице-мэр Эдита Тамошюнайте.

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К елке нельзя будет подойти 24-27 декабря и 31 декабря (в новогоднюю ночь). В новогоднюю ночь закроют обе елки - на Кафедральной и на Ратушной площадях.

24-27 декабря будет запрещено движение и стоянка на ул. Тилто, запрещена стоянка на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес и Майронё. Кроме того, нельзя ездить в Нагорный парк и на аллею Триспальвес.

31 декабря с 22.30 ч. до 1.30 ч. 1 января 2021 запрещается движение на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, Тилто (включая общественный транспорт). Запрещается парковка около Кафедральной площади (Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, Тилто и Майрнё). Кроме того, нельзя ездить в Нагорный парк и на аллею Триспальвес.

За порядком будет следить полиция, муниципальная служба безопасности, стрелки. За нарушение правил карантина физические лица ждет штраф от 500 до 1500 евро.

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