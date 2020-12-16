Вильнюсская мэрия представила план на праздники: елка будет огорожена, фейерверков не будет

Вильнюсский муниципалитет решил огородить большее пространство около елки. Кроме того, не будет праздничных фейерверков.

"Мы все хотим, чтобы жесткие ограничения как можно скорее дали результат и завершились, это неприятно, но необходимо. В этот критический период мы просим всех оставаться дома, смотреть трансляции с Кафедральной площади в интернете и с надеждой встретить Новый 2021 год", – сказала вице-мэр Эдита Тамошюнайте.

К елке нельзя будет подойти 24-27 декабря и 31 декабря (в новогоднюю ночь). В новогоднюю ночь закроют обе елки - на Кафедральной и на Ратушной площадях.

24-27 декабря будет запрещено движение и стоянка на ул. Тилто, запрещена стоянка на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес и Майронё. Кроме того, нельзя ездить в Нагорный парк и на аллею Триспальвес.

31 декабря с 22.30 ч. до 1.30 ч. 1 января 2021 запрещается движение на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, Тилто (включая общественный транспорт). Запрещается парковка около Кафедральной площади (Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, Тилто и Майрнё). Кроме того, нельзя ездить в Нагорный парк и на аллею Триспальвес.

За порядком будет следить полиция, муниципальная служба безопасности, стрелки. За нарушение правил карантина физические лица ждет штраф от 500 до 1500 евро.