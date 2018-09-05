Жительница Вильнюса Гинтаре 6 лет пользовалась общественным транспортом, а потом все же приобрела автомобиль. Изменились обстоятельства ее жизни: она стала работать далеко от дома и поняла, что на городском транспорте туда ездить неудобно. Кроме того, она купила собаку.

"Когда я купила собаку, поняла, что мне хочется чаще ездить в парк. На машинах CityBee собак возить нельзя, а таксисты просят дополнительную плату. Во и обходится мне поездка в парк Вингис в 6, а то и больше евро", – рассказала Гинтаре, которая живет в Старом городе.

Другой важный аргумент - место работы. Пока она работала в центре, ходила на работу пешком или пользовалась общественным транспортом, сейчас она работает в Шешкине, поэтому поняла, что другого варианта у нее нет.

Гинтаре заметила, что общественный транспорт в Вильнюсе удобен, если живешь и работаешь рядом с остановкой, где останавливаются скорые автобусы, но если дом или работа в стороне, то поездка доставляет меньше удовольствия: "Иногда, когда я ехала домой из Шешкине, приходилось ехать с тремя пересадками. Да, можно было стоять и ждать, но я ехала на первом автобусе, который приезжал".

С помощью плана Гармоничного движения мэрия надеется сократить число людей, которые ездят на автомобилях.

Специалист компании мэрии "Вильнюсский план" Марюс Берулис заметил, что именно автомобили способствуют загрязнению воздуха твердыми частицами. Уровень загрязнения зависит от количества автомобилей, топлива, на котором они ездят.

Согласно подсчетам, каждый год число автомобилей в Вильнюсе увеличивается на 2-3%. Сейчас в столице 220 000-240 000 автомобилей и 60-70% из них - дизельные.

В соответствии с планом Гармоничного движения, постараются защитить центр города от загрязнения воздуха, развивать инфраструктуру транспорта, который ездит без двигателей, ввести экологический общественный транспорт, побуждать системы проката велосипедов, каршеринга, строить объездные дороги.

В центре планируют сократить число машин следующим способом: снизить транзит, ввести зоны, ограничивающие въезд автомобилей, загрязняющих окружающую среду, сделать въезд на автомобилях в центр малопривлекательным.

"Мы рассмотрели разные варианты, первый – ограничение въезда в центр дизельных автомобилей, второе – бензиновых, в соответствии с euro стандартами. Если будет euro5 или euro 6 в определенные зоны можно въезжать, а более старые - нет", – сказал собеседник.

Заведующая отдела качества воздуха Агентства охраны окружающей среды Зита Шилене позитивно оценила качество воздуха в литовской столице. Она сказала, что в Вильнюсе за качеством воздуха наблюдают с 2003 года.

"В первые годы качество было хуже, чем в 2016–2017 гг, – сказала она. – Тогда количество твердых частиц превышало все нормы в некоторых местах".

Она напомнила, что уровень загрязнения воздуха зависит не только от транспорта и промышленной деятельности, но и от погодных условий: ветер, дождь способствуют развеиванию загрязнений. "В сухую и спокойную погоду легче накапливаются загрязнения, уровень загрязнения растет", – сказала Шилене.

По ее словам, в больших городах больше всего воздух загрязняет транспорт, поскольку выбросы вредных веществ предприятиями можно регулировать, устанавливать фильтры.

Еще один источник загрязнения – котлы индивидуальных систем отопления.

Вильнюсская мэрия за то, чтобы как можно большее число горожан пользовалось велосипедами, самокатами или ходило пешком. Но позволяет ли качество воздух в Вильнюсе делать это безопасно?

"Что касается качества воздуха - да, позволяет. Если бы часть жителей пересела на велосипеды, то ситуация стала бы еще лучше. Только вопрос в том, безопасно ли это, приспособлены ли для этого наши улицы?", – вопрошала собеседница.