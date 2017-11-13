"Очевидно - новости о Бартасе позволяют делать вывод, что поведение было недостойное. Я, как глава города, инициирую расторжение соглашения об аренде. Такое поведение недопустимо. Хочу поблагодарить актрису Юлию Степонайтите за смелость, проявленную при сообщении об этом. Очень важно защитить женщин от домогательств", - сказал Шимашюс.

Актриса Степонайтите рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Бартаса в минувшую пятницу вечером, разместив эту информацию в социальной сети Facebook.

"Пять лет назад меня сексуально домогался кинорежиссер Шарунас Бартас. Прошло 5 лет, но сейчас, когда я это пишу, я это помню так, как будто всё произошло вчера. Я держала это в тайне, так как думала, что это не будет реальным, пока об этом никто не узнает. Но это неправда. Время нарушить тишину и перестать притворяться, что этого нет. Пожалуйста, давайте не позволим этому произойти ещё раз", - по-английски написала Степонайтите, добавив хэштег #Metoo.

Реагируя на открытое письмо актрисы, глава Литовского центра по правам человека 11 ноября распространила сообщение, призывая реагировать представителей власти и Литовского киноцентра. По ее словам, если обвинения подтвердятся, должен решаться вопрос дальнейшего финансирования фильмов Бартаса.

После скандального заявления актрисы Юлии Степонавичюте о сексуальных домогательствах со стороны известного литовского режиссера Шарунаса Бартаса, похожей историей с Nanook поделилась и еще одна девушка. Художник Пауле Боцуллайте рассказала, что она тогда не только обратилась в правоохранительные органы, но и с самого начала не скрывала эту историю.

Режиссер пополнил список известных людей, которых обвинили в сексуальных домогательствах. Волна обвинений в адрес различных знаменитостей последовала за публикациями в американской прессе, в которых женщины-актрисы рассказали о недостойном поведении голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Бартас - известный литовский режиссёр. Он получил не одну награду за свои киноленты. В 1992 году он был награжден призом Берлинского кинофестиваля FIPRESCI за фильм "Три дня".

DELFI уже не первый день пытается связаться с Бартасом, но он на звонки журналистов не отвечает.