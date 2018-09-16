Представители мэрии сказали BNS, что в ближайшие две недели обратятся в посольство Польши или в МИД с просьбой оказать помощь в информировании родственников.

"Отношения с Польшей стали более теплыми, поэтому мы хотим информировать родственников о том, что могилы приводят в порядок. Постараемся сделать это через посольства", – сказал BNS Повилас Подярскис.

Всего на кладбище планируют привести в порядок более 350 могил, 141 - это объект культурного наследия.

По словам другого представителя мэрии Дарюса Даунораса, вряд ли откликнется много людей, поскольку многим могилам больше 100 лет.

"Мы хотим сделать все, чтобы найти как можно больше родственников тех людей, которые были погребены на кладбище Расу и получить их разрешение на что это нелегкий труд, поскольку люди были похоронены перед войной, после войны поляки массово уезжали в Польшу. Но лучше попробовать это сделать, чем ничего не предпринимать", – сказал он.

Памятники, как и 6 часовен, будут реставрировать, также планируют укрепить склоны горок на кладбище, восстановить кресты, забор, отремонтировать 3,5 км исторических дорожек, оборудовать освещение на главной дорожке, привести в порядок ступеньки, установить видеокамеры.

"Это кладбище входит в сотню самых красивых кладбищ Европы", – подчеркнул он.

Сейчас на кладбище ведутся работы, их должны завершить к 2020 г.

Вильнюсское кладбище Расу было открыто в конце XVIII века. Там похоронены известные деятели Литвы - Йонас Басанавичюс, Повилас Вишинскас, братья Вилейшисы, художник Микалоюс-Константинас Чюрлёнис, Миколас Рёмерис, и др., а также военные, погибшие в 1920 г во время боев за Вильнюс, участники июньского восстания 1941 г, участники восстания 1863-1864 гг. A.Оскерко, M.Ямонтас, Ю.Гедрайтис и др.

Там планируют перезахоронить останки участников восстания 1863–1864 гг., найденные на горе Гедиминаса – Сигизмунда Сераковского и Кастуся Калиновского.