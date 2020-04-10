В СМИ поступает разная информация – люди пишут, что ждут результаты тестов от 5 суток до 2 недель.
Верига сказал, что Минздрав пытался выяснить, как такое возможно.
Вильнюсец информировал Delfi, что сегодня уже пятые сутки, а результата теста нет. Он звонил по номеру 1808, а консультант его успокаивал, говоря, что другие ждут и по две недели. По словам главы Минздрава, каждую ситуацию надо расценивать индивидуально.
"Я могу напомнить, что утром в лабораториях было всего 40 неисследованных тестов. Я и вчера говорил, что это количество образцов, которое осталось, нельзя считать задержкой. Если кто-то не получает ответ, то не по вине лаборатории, а, видимо, по причине того, что происходит задержка в передаче данных", – сказал министр.
Он прибавил, что сейчас лаборатории могут проверить больше образцов, чем поступает.
В выходные мобильные пункты будут работать в прежнем режиме – их нагрузка будет зависеть от количества зарегистрировавшихся пациентов. Лаборатории будут работать и в праздники.
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