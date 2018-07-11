Другой читатель DELFI Паулюс не скрывал возмущения в связи с тем, что получил штраф за неоплату парковки, опоздав всего на 8 минут.

Директор Палангского центра городских сборов Бронюс Мартинкус сказал, что в Паланге сборы отличаются из-за сезонности.

"Местный сбор за парковку в Паланге действует не весь год, а только с 15 мая по 15 сентября. Плюс парковка платная не во всем городе, а только на улицах, находящихся вблизи моря.

Размер сбора установил палангский горсовет, он зависит от места и продолжительности парковки (есть три зоны: красная, желтая и зеленая). В городе есть улицы, где парковка бесплатная, есть бесплатные стоянки. Паланга - курорт, поэтому жителей здесь поощряют оставить авто и ходить пешком или пользоваться экологическими видами транспорта", – сказал Мартинкус.

Самая дорогая парковка в зеленой зоне - 30 минут 0,90 центов, 60 минут – 1,70 евро. В красной зоне 30 минут стоят 0,60 евро, 60 минут - 1,2 евро. В желтой зоне 30 минут стоят 0,30 евро, 60 минут – 0,60 евро.

Штраф за неоплату парковки от зоны не зависит. Штраф составляет от 20 до 40 евро, а за повторное нарушение 40-100 евро.