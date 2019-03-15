Людвикас рассказал, что его семья искала большую квартиру, ближе к центру, а новые квартиры, отвечавшие этим критериям были очень дорогими.
"Мы нашли 4-комнатную квартиру за хорошую цену. В литах она стоила 220 000, это 60 000 евро. Цена была хорошая. Новые квартиры такой площади на другой стороне улицы стоят 100 000 евро", – рассказал DELFI вильнюсец, заметив, что его семья решила не платить на 40 000 евро больше только за то, что квартира новая, ведь остальные критерии были такие же - и место, и площадь.
Сам дом, в котором находится квартира, - хороший, в подъезде сделан ремонт, перекрашены стены. По его словам, главный аргумент, который сейчас используют в пользу новых квартир - это небольшая плата за отопление, но, по словам Людвикаса, нужно, чтобы прошло много лет, тогда может эта разница и проявится.
"У нас за 4 комнаты счета ниже, чем в Шешкине за 2 комнаты. В самый холодный месяц мы не платили за отопление больше 100 евро. Дешево, это означает 20-30 евро в месяц, отопительный сезон у нас 4-5 месяцев, средняя разница получается 300 евро, а разница в ценах на квартиры больше 30 000", – считает вильнюсец. По его мнению, эти разговоры о высокой цене - абсурд.
По его словам, разница в ценах на старые и новые квартиры неадекватны.
Представитель агентства Ober-haus Аудрюс Шапока сказал, что плюс старых квартир в том, что сравнительно недорого можно приобрести жилье недалеко от центра. Тут в пользу клиента говорит удобное местоположение и менее высокая цена.
"Старые квартиры в городе продают по 900-1200 евро за кв. м, а новые по 1300-1700 евро за кв. м. Конечно, в Старом городе эта цена еще выше - не меньше 2000 за кв. м", – сказал эксперт.
По словам эксперта, наибольшей популярностью в Вильнюсе пользуются однокомнатные квартиры в старых домах. В Вильнюсе они составляют 55-65% продаж в месяц. Еще 30-40% сделок - это продажи новых квартир. По словам Шапоки, сейчас покупатели могут выбирать из 2000-2500 старых квартир, 1500 уже построенных новых и 3200-3300 еще строящихся новых.
"Больше всего новых квартир в Пашилайчай, Пилайте, а старых - в Лаздинай, Жирмунай, Каролинишкес, Шнипишкес и т.д. В Старом городе, в Ужуписе, на Жверинасе также доминируют старые квартиры", – заметил Шапока.
Представитель агентства Inreal Робертас Жулпа сказал, что самое большое достоинство старых квартир - более низкая цена. Старая квартира примерно на 30% дешевле новой в том же месте. Кроме того, старые квартиры чаще всего бывают оборудованы, поэтому покупателю достаточно лишь сделать косметический ремонт, который обойдется дешевле, чем оборудование нового жилья.
"Кроме того, в микрорайонах со старыми квартирами развита вся необходимая инфраструктура", – заметил Жулпа, сказав, что по статистике, в Вильнюсе старые квартиры как минимум в два раза популярнее новых.
Он сказал, что несмотря на все это, в долгосрочном периоде все же выгоднее оказывается покупка новой квартиры.
"Квартире в старом доме и самому дому раньше или позже могут потребоваться инвестиции в косметический или капитальный ремонт, например, крыши, подъезда и т.д., что составит немалую сумму. Между тем в новом доме такие инвестиции не потребуются как минимум в течение 10 лет, а на строительные работы действует гарантия. Кроме того, новое жилье более ликвидно, сохраняет свою стоимость", – считает Жулпа.
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