Сигитас рассказал, что однажды он решил заплатить за покупки с помощью банковской карты и не смог. "Я проверил через э-банкинг, почему не работает моя карта, и увидел, что уже совершены платежи на сумму 200 евро. Я стал проверят, на что я истратил деньги. Выяснилось, что я трижды подписался на Netflix, покатался на Uber в Лиссабоне, сходил в кино и еще что-то купил.

Банк, увидев такие операции, заблокировал карту. Я позвонил в банк, спросил, как это случилось, ведь я в тот день был в Вильнюсе", – рассказал Сигитас.

Мошенники успели истратить 232,75 евро. Собеседник сказал, что банк ему эти деньги вернул. На вопрос, как воры могли воспользоваться данными его кредитной карты, он сказал, что за полгода до этого, он гостил в Перу и там допустил ошибку. В одном из кафе он разрешил официанту донести карту до терминала. Сигитас считает, что именно тогда его карту сфотографировали, мошенники узнали ее номер, CVV код и имя с фамилией.

"Такие данные продают, кто-то их покупает. Они потом делают небольшие покупки, проверяя, могут ли потратить больше" , – сказал вильнюсец. С помощью данных карты Сигитаса воры сделали 11 покупок.

Сигитас советует всем: никому не давать уносить свою банковскую карту.

Представитель Swedbank Гедрюс Пиктурна сказал DELFI, что один из способов, который позволит воспользоваться данными карты - сфотографировать ее с обеих сторон или снять на видео.

Ранее, по его словам, специальное считывающее оборудование устанавливали у терминалов или банкоматов.

Представители Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП) сказали, что чаще всего данные платежных карт воруют при покупке на ненадежных сайтах электронных магазинов. „"Еще используют так называемый фишинг (phishing - password fishing) – форма мошенничества, при которой используют поддельные интернет-ссылки, адреса и фиктивные сайты, похожие на оригинальные, так узнают личные данные и другую информацию – данные платежных карт, коды подключения к э-банкингу.

Злоумышленники могут использовать и "вирусы", с помощью которых могут потом подключаться, наблюдать и перенимать информацию" , – сказал представители ЛБКП.

По их данным, в Литве такие виды мошенничества редки и составляют всего 1,5% всех преступлений.

Пиктурна подтвердил, что это редкое явление, но банки с ним знакомы. Он заметил, что если клиент обнаружил факт операций, которые он сам не подтверждал, он должен как можно скорее связаться с банком и заблокировать карту. Это можно сделать и через э-банкинг.

Он советует включить функцию уведомлений, чтобы вы получали информацию о каждой операции. Он сказал, что можно самому установить сумму, о которой будет сообщаться: 5 или 50 евро и т.д., по вашему выбору.

Что делать, если вы уже стали жертвой преступления? Пиктурна сказал, что если клиент подает претензию, в которой указывает платежи, которые он не подтверждал, то деньги ему вернут в течение 24 часов. Банк занимается расследованием незаконных операций.

Как защитить данные платежной карты, чтобы они не попали в руки злоумышленников? Пиктурна сказал, что первое, что надо знать - нельзя никому давать свою карту куда-то уносить.

"Но у мошенников есть свои способы, поэтому ото всех опасностей защититься сложно. Я бы больше акцентировал, что клиентам стоит следить за счетами, чаще проверять их. Можно, как я уже упоминал, установить, чтобы обо всех платежах информировали с помощью смс-сообщений.

Что касается бесконтактного расчета, мы говорим нашим клиентам: если ты потерял карту, то старайся сразу же блокировать ее. Это главное. Конечно, тут бывает так, что мошенники как только найдут такую карту, сразу идут и что-то покупают. Но в таком случае, если не вводили PIN-код, мы эти деньги возвращаем", – сказал Пиктурна, заметив, что главное - не хранить PIN-код вместе с картой.