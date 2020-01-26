"Что я должен делать? Пойду на улицу со всей мебелью, не знаю", - сказал Данилевичюс, добавив, что у него нет родственников, у которых можно остановиться.
Данилевичюс устанавливает декорации в Литовском национальном драматическом театре. Благодаря дополнительной работе зарплата мужчины увеличилась с 500 до 600 евро.
"В театре идет реконструкция, поэтому начали посылать в командировки. Они оплатили командировки, выросла зарплата, тогда посчитали, что я зарабатываю слишком много", - рассказал мужчина.
Его подруга Балайшене опасалась такой ситуации. "В Литве происходит что-то ужасное. Если человек начал работать, работает, хочет заработать немного денег, купить телевизор получше, в конце концов, после того, как мы живем, разве это плохо?"- удивляется она.
Мужчина рассказал, что он ремонтировал социальное жилье дважды за десять лет. Оба раза за свои деньги. Он клеил обои, купил шкафы.
"Уйти с мебелью, со всем на улицу? Как я так быстро найду съемную квартиру?" - спросил мужчина.
Балайшене заметила, что даже если она возьмет с собой мебель, вряд ли найдется место, где это все можно будет разместить: "Люди сдают квартиры с мебелью. А эту мебель куда? На улицу? Выбросить?"
Журналисты также рассказали другую историю. Это история жительницы Маркучай Ларисы. Она умышленно поджигала свое социальное жилье в Маркучай три раза, чтобы получить новое жилье по соседству с Данилевичюсом.
"Не дом, а внутри, маленькую квартиру", - сказала Лариса, отвечая, почему она решила поджечь социальное жилье.
Подруга Данилевичюса Виргиния удивлялась: "Человек работает, не пьет, мы платим налоги каждый месяц, - сказала она. - Ведь бывает наоборот, люди пьют, за квартиру не платят, но их не выселяют".
Тадас Бальсявичюс, директор муниципального предприятия Vilniaus miesto būstas, сказал, что никаких поблажек не будет, поскольку мужчина - трудоспособного возраста.
"Я не имею права предоставлять человеку в социальное жилье, на которое у него больше нет права", - сказал директор.
По словам журналистов LNK, единственная услуга, которую мужчине может оказать муниципалитет, - это позволить ему жить в квартире до весны.
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