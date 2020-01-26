"Что я должен делать? Пойду на улицу со всей мебелью, не знаю", - сказал Данилевичюс, добавив, что у него нет родственников, у которых можно остановиться.

Данилевичюс устанавливает декорации в Литовском национальном драматическом театре. Благодаря дополнительной работе зарплата мужчины увеличилась с 500 до 600 евро.

"В театре идет реконструкция, поэтому начали посылать в командировки. Они оплатили командировки, выросла зарплата, тогда посчитали, что я зарабатываю слишком много", - рассказал мужчина.

Его подруга Балайшене опасалась такой ситуации. "В Литве происходит что-то ужасное. Если человек начал работать, работает, хочет заработать немного денег, купить телевизор получше, в конце концов, после того, как мы живем, разве это плохо?"- удивляется она.

Мужчина рассказал, что он ремонтировал социальное жилье дважды за десять лет. Оба раза за свои деньги. Он клеил обои, купил шкафы.

Sigito Danilevičiaus būstas KK2 laidoje (LNK nuotr.)

"Уйти с мебелью, со всем на улицу? Как я так быстро найду съемную квартиру?" - спросил мужчина.

Балайшене заметила, что даже если она возьмет с собой мебель, вряд ли найдется место, где это все можно будет разместить: "Люди сдают квартиры с мебелью. А эту мебель куда? На улицу? Выбросить?"

Журналисты также рассказали другую историю. Это история жительницы Маркучай Ларисы. Она умышленно поджигала свое социальное жилье в Маркучай три раза, чтобы получить новое жилье по соседству с Данилевичюсом.

"Не дом, а внутри, маленькую квартиру", - сказала Лариса, отвечая, почему она решила поджечь социальное жилье.

Sigito Danilevičiaus būstas KK2 laidoje (LNK nuotr.)

Подруга Данилевичюса Виргиния удивлялась: "Человек работает, не пьет, мы платим налоги каждый месяц, - сказала она. - Ведь бывает наоборот, люди пьют, за квартиру не платят, но их не выселяют".

Тадас Бальсявичюс, директор муниципального предприятия Vilniaus miesto būstas, сказал, что никаких поблажек не будет, поскольку мужчина - трудоспособного возраста.

"Я не имею права предоставлять человеку в социальное жилье, на которое у него больше нет права", - сказал директор.

По словам журналистов LNK, единственная услуга, которую мужчине может оказать муниципалитет, - это позволить ему жить в квартире до весны.