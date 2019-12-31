На минувшей неделе Дайнюс, посетивший рождественский городок на Кафедральной площади, сказал порталу DELFI, что, по его мнению, цены очень высокие, в Европе он таких не видел. В Вильнюсе за 4 блинчика, два чая и одно горячее вино он заплатил 28 евро.

Журналисты на ярмарке зафиксировали цену на пряничный домик - 40 евро.

Однако не все считают цены раздутыми. Кястутис из Вильнюса поделился иными впечатлениями.

"Я не понимаю, что там показалось дорогим. Может, какой-то один пряничный домик и стоит дорого, а человек возмутился", – сказал собеседник.

DELFI напоминает, что цены на пряничные домики в зависимости от их размера составляют от 25 до 40 евро.

"Мне цены высокими не показались. По крайней мере на то, что я покупал. Это не магазин Maximа Bazė. Рождественский городок – это праздничная ярмарка, торговцы арендуют помещения для торговли, стоят на улице весь день, мерзнут, естественно цены там несколько выше, чем в магазине", – сказал Кястутис.

Он бывал и в рождественских городах некоторых европейских городов. Кястутис заметил, что ни в Берлине, ни в Брюсселе цены не выше, чем в Литве.

"За 5 евро мы купили много пончиков, втроем не осилили. Я думаю, в магазине столько за такие деньги не купишь. Если горячее вино стоит 3 евро, то это неудивительно. Пойдите и посмотрите в Исландии и в Вильнюсе в других местах сколько оно стоит. За коктейль и 12 евро заплатите", – сказал собеседник.

Он сказал, что цены на ярмарке ему не показались выше, чем в обычных кафе города.

"Цены по сравнению с прошлым годом, тоже не изменились, поэтому не понимаю, чем возмущаются", – сказал он.

Кристина, посетившая рождественский городок в Вильнюсе перед рождеством, не разделяет мнение Кястутиса.

Она покупала там горячее вино, копченое мясо и пончики.

"Цены показались несовсем адекватными: в одном павильоне горячее вино стоило 6 евро. В магазине можно две бутылки за эти деньги купить, а вкус - тот же. Конечно, было и дешевле – 3 евро, но все равно цены удивили", – сказала собеседница.

Цены на пончики ее не возмутили, а показались приемлемыми.

"За три евро на двоих - совсем неплохо. Мне кажется, что на той же ярмарке были разные предложения: все зависит от павильона. В одном цены нормальные, от цен в другом – глаза на лоб лезут", – заметила Кристина.

Несколько недель назад она посетила рождественскую ярмарку в Варшаве. Там цены ей показались намного ниже, чем в Вильнюсе.

"Горячее вино там стоило 2 евро, а шерстяные варежки ручной вязки - 8 евро", – рассказала она о ценах в Варшаве.

Портал DELFI уже писал, что в Вильнюсе варежки стоя 8–20 евро, носки 12–15 евро. Сумка из шерсти стоит 30 евро.