Вильнюсец о тесте на коронавирус: это было ужасно

В Литве подтверждено 290 случаев коронавируса, четыре человека от этой болезни скончались. По данным Министерства здравоохранения страны, в общей сложности тест на болезнь сдали около 4320 жителей страны, например, только 25 марта в больницах и мобильных пунктах тест накоронавирус прошло 849 человек.

Все в кучу - и больные, и здоровые

Житель Вильнюса Андрей (фамилия редакции известна) в интервью DELFI рассказал о своем опыте сдачи теста на коронавирус. 20 марта он вернулся в Вильнюс из Англии, где последние пять лет работает в одной из крупных автомобильных компаний. Андрей родом из Висагинаса, но вместе с семьей — женой и дочерью — живет в Вильнюсе. В Лондоне он работает примерно полгода в году, а остальное время проводит с семьей.

"Я прилетел из Лондона в 23.30 ч.Cначала прошел на выход,но потом почувствовал себя плохо и вернулся обратно. Врачи в аэропорту измерили мою температуру и меня быстро отвезли в Сантаришкскую клинику, где уже было довольно много людей а главное, все кашляли. Мне дали маску, но перчаток не выдали. И, главное, нас всех собрали в кучу — и тех, кто болеет, и тех, кто не болеет, и так мы ночью прождали до пяти часов утра, чтобы только у нас взяли анализы", - рассказывает Андрей.

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По словам, Андрея, в приемной Центра инфекционных заболеваний были также другие пассажиры лондонского рейса, пассажиры, прилетевшие из Норвегии, а также другие местные жители.

"Воды в помещении не было, еды тоже, а из него нас не выпускали до 11 утра. Мы провели всю ночь на стульях и только в полдень следующего дня нас разбросали по палатам. Мы просили разрешения выйти и купить что-то поесть, но нас не выпустили. У меня дико разболелся живот, я уже сутки не ел, но мне так ничего и не дали. Пообещали, что придёт врач, но врач так и не пришел, а в палате была только бутылка воды, единственное, что мне принесли, это валерьянку и парацетамол, чтобы я успокоился", - разводит руками молодой мужчина.

В итоге результаты теста показали, что Андрей здоров, ему выдали подтверждающую это справку и отправили домой.

"Это было ужасно. Мне было страшно, казалось, что все это время я находился с возможно больными людьми, от которых я мог заразиться. В итоге я пробыл там 20 часов без еды, слава богу, воды ещё дали. Меня правда угостила одна врач, у которой было с собой печенье. Но вообще это безобразие, могли бы установить хотя бы какие-то аппараты с едой или кофе, там ничего этого нет", - возмущается житель Вильнюса.

Больница: приготовьтесь ждать

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DELFI за разъяснением данной ситуации обратился к администрации клиники.

"Мы хотим пояснить людям, что это больница, и там совсем другие условия, так как приходится принимать разных людей в разном состоянии, поэтому людям приходится гораздо дольше ждать и самого теста, и его результатов. В мобильных пунктах, куда мы приглашаем людей приезжать проверяться, все по-другому",- говорится в комментарии DELFI.

Как отмечает руководство больницы, не стоит переживать из-за нескольких лишних часов, проведенных в больнице.

"Слава богу, у нас ещё не такая ситуация, как в Испании, где люди ожидают своей очереди, лёжа в коридорах, и персонал не успевает подойти к каждому. Поэтому мы хотим попросить людей - будьте добры, не возмущайтесь, проявите понимание. Ситуация напряженная, медицинскому персоналу тоже приходится много работать в данной ситуации, врачи делают все, что могут, чтобы у каждого, у кого есть подозрение, был взят анализ. Ведь этого же человека никто не прогнал, ведь он прошел тест", - говорится в комментарии, направленном DELFI.

Воздух в приемной очищается

Администрация больницы призывает людей как можно чаще пользоваться мобильными пунктами, и консультироваться со специалистами по специальному телефону 1808, по которому можно получить всю информацию и вызвать медиков, в том числе и из аэропорта.

"Что касается питания, то, действительно, ситуация в лечебных учреждениях в Литве такая, что в приемных отделениях нет возможности накормить больных. К сожалению, у больницы нет на это средств и питанием прибывших людей там не занимаются. Поэтому в своих рекомендациях на сайте мы также просим людей, которые приезжают провериться, чтобы они брали с собой что-то перекусить. В любом случае, мы даже не имеем права кормить людей в приемных, потому что неизвестно, в каком состоянии человек, может быть, ему в это время даже нельзя ничего есть. Зато воды в приемных достаточно, так что с этим проблем не должно быть", - говорится в комментарии администрации клиники.

Комментируя тот момент, что в приемной все люди сидели долгое время вместе, в больнице подчеркивают, что помещение в центре специализированное, оно специально приспособлено для подобных пациентов.

"Там не только работает вентиляция, но и воздух специальным образом очищается, в том числе и от различных грибков. Проходящим тест на коронавирус выдаются маски, а перчатки иметь не обязательно. Есть там и дезинфицирующие средства, которыми можно продезинфицировать руки, так что мы хотим призвать людей настроиться на то, что, да, придется подождать, потому что количество людей, которым нужно провериться, растет, а медиков, которые способны работать, как на линии фронта - и днём, и ночью, не так уж много", - заключает администрация больницы.

В среду правительство постановило, что из-за распространения коронавируса всеобщий карантин в Литве продлен до 13 апреля. На время карантина ограничен выезд из Литвы и въезд в неё, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, многие магазины. Также не работают образовательные учреждения, жителям рекомендовано работать из дома.