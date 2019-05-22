Детеныша косули заметили на перекрестке ул. З.Серакауско и М.-К.Чюрлёнё. Мужчина, который передал видео журналистам DELFI, считает, что малыш прошел сюда из парка Вингис.
Дарюс снял детеныша косули на видео 22 мая, в 5.30 ч.
Когда малыш застрял между прутьями в заборе, Дарюс позвонил по номеру 112 и сообщил об этом дежурному.
Пресс-секретарь Единого центра помощи Вилма Юозявичюте подтвердила, что утром такое сообщение поступало.
"Сегодня утром звонили дважды, сообщали о раненом детеныше косули, который застрял между прутьями в заборе на перекрестке ул. З.Серакауско и М.-К.Чюрлёнё. (…) Информация была передана специальному отделу Министерства охраны окружающей среды Литвы и Ассоциации по опеке над животными", – сказала Юозявичюте.
Волонтер ассоциации Рута сказала, что они получали эту информацию, но позже им сообщили, что помощь уже не требуется – малыш сам освободился и убежал.
"Наш экипаж звонил человеку, сообщившему о происшествии, но его телефон был выключен. Я перезвонила ему позже, около 8 ч. – тогда он сказал, что помощь уже не нужна", – сказала Рута.
Она прибавила, что если жители заметили на улице дикое животное, они должны звонить по номеру 112.
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