Кроме того, Савукинаса на два года лишили водительских прав.

Родителям погибшей девушки должны заплатить по 58 000 евро в качестве возмещения морального ущерба. Еще 4000 евро он должен заплатить другу погибшей.

Суд решил, что моральный ущерб солидарно должны возместить Савукинас и каршеринговая компания City Bee.

По словам судьи Юргиты Мачёните, компания в ответе за то, что не пресекла возможность использования автомобилей пьяными водителями. Судья отметила, что этой трагедии можно было избежать, если бы перед выдачей автомобиля можно было убедиться в трезвости водителя.

Савукинас также должен возместить компании City Bee ущерб на сумму 10 000 евро и еще почти 10 000 евро – страховой компании.

Еще 4000 евро он должен заплатить в качестве возмещения ущерба, нанесенного владелице другого транспортного средства.