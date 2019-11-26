Вильнюсцы зафиксировали наряд главной елки: приоткрыта завеса тайны

Можно увидеть, что елка украшена гирляндами лампочек и декорациями в виде ромбов. Узреть главную елку Литвы во всей красе можно будет в ближайшую субботу. Вильнюсское самоуправление до сих пор не раскрывает секрет, как будет выглядеть главная елка, однако определенные намеки уже можно "прочесть".
Огни на елке зажгут 30 ноября, в 19 часов.
В этом году на все работы по установке, украшению, демонтажу зеленой красавицы на Кафедральной площади выделено 90 000 евро, а в прошлом – 95 000 евро, два года назад - 45 000 евро.
Представитель компании "Вильнюсский центр культуры" (Vilniaus kultūros centras) Паулюс Юргутис гарантирует, что елка будет впечатляющей.
"Один из главных символов зимних праздников – Рождественская елка – ежегодно поражает своей оригинальностью, тематикой и символикой. В последние 4 года вильнюсская главная елка блистала как на Кафедральной площади, так и в СМИ всего мира. Елка в этом году безо всяких сомнений будет впечатляющей", – уверяет он.
Рождественская елка простоит в столице Литвы до 7 января 2020 года.
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