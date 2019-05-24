Эксперт по мобильности Кристина Гауче заметила, что дети могут самостоятельно ездить в школу лишь с определенного возраста, поэтому важно обеспечить удобную инфраструктуру детских садов, школ и поликлиник, которая позволит отпустить детей одних как можно раньше.

"Очень актуально размещение социальных объектов. Если дети могут ходить в школу не по месту жительства или рядом с домом нет школы, то конечно, происходит миграция. Дети могут самостоятельно перемещаться лишь с определенного возраста, до этого способ передвижения зависит от родителей. Если родители живут в Бальсяй, где нет детских садов, то трудно себе представить даже при большой любви к автобусам, чтобы люди ездили с 4-летним ребенком в детский сад на автобусе", – сказала Гауче.

Она обратила внимание на то, что многие возят детей на машине и в школу – это подтверждается во время каникул, когда заторов на дорогах бывает меньше. Почему родители все еще возят детей в детские сады и школы на автомобиле?

"Есть несколько причин. Одна – псевдоудобство. Одна моя подруга как-то сказала, что лучше стоять с ребенком в заторе, но быть с ним. Родителям кажется удобным держать ребенка всю жизнь в автомобиле. Второй момент – безопасность. Если бы детские сады и школы были близко и туда можно было бы ездить на велосипеде или дети сами могли бы ездить на велосипеде. Что касается инфраструктуры, надо упомянуть и культуру вождения, загрязнение, шум, которые действуют во время поездки", – перечисляла эксперт.

Важная причина, по которой родители возят детей на автомобиле – дети уязвимая группа, они несамостоятельны. Гауче привела пример: многие наверняка согласятся с тем, что девочке небезопасно ездить одной на велосипеде через лес или в общественном транспорте в темное время суток.

О каких альтернативах можно говорить сегодня? Во-первых, это ходьба – ведь сейчас даже если школа или детский сад находятся рядом, детей часто туда везут на машине. Несколько лет назад было проведено исследование, которое показало, что 2/3 детей, которых родители привозят на машине, живут рядом с школой и могли бы прийти туда самостоятельно.

"Родители проезжают мимо, вот и подвозят. Если детям с детства внушать, что ходьба - это очень полезно, то мы замечаем, что среди детей учащаются случаи ожирения. Родители должны задуматься об этом", – подчеркнула Гауче.

Чтобы дети могли ходить пешком, между школами, детскими садами и домом должны быть адекватные расстояния. Эксперт убеждена, что это не должно быть проблемой только родителей и самоуправления – к переменам должны готовиться и сами школы.

"Велосипед, самокат, скейтборд – отличные способы передвижения для детей. А в больших городах классика – общественный транспорт. Не надо ждать манны небесной от министерства или муниципалитета, но и сами школы, если они верят в пользу, которую принесет детям отказ от поездки на автомобиле, могут корректировать планы, рассматривать траектории поездок детей, небольших детей встречать и провожать, обеспечить возможность безопасного хранения велосипедов, корректировать время движения общественного транспорта в зависимости от уроков, маршрутов общественного транспорта", – перечисляла Гауче.

По ее подсчетам, треть вильнюсских школ находится в зонах повышенного шума, а это самая большая форма загрязнения, действующая на состояние человека. Это загрязнение генерируют сами родители, которые возят детей в школы. Поэтому, если мы хотим, чтобы дети жили в здоровом окружении, надо прилагать усилия.

"У детей появляется избыточный вес, иногда они попадают в ДТП, сидят в заторах, вынуждены выезжать из школы за 1-1,5 ч. до начала уроков, чтобы подстроится под график работы родителей. Сокращение числа поездок на автомобилях положительно сказывается на городском окружении, на состоянии жителей, экономическом росте. Какая молодежь вырастет, если будет расти в шуме и условиях повышенного загрязнения воздуха? Надо думать об этом", – подчеркнула Гауче.

Эксперт гармоничной мобильности Министерства транспорта и коммуникаций Литвы Йонас Дамидавичюс сказал, что с началом каникул в городе уменьшаются заторы. По его словам, это положительные факторы, которые появляются потому, что родителям не приходится перед работой возить детей в школу.

"Именно поэтому надо сокращать путь, за счет отказа от дополнительных перевозок детей в школы", – считает он.

Дамидавичюс замечает, что появление заторов - это зачастую результат выбора жителями школы для своих детей. "Если мы живем в одной части города, а выбираем школу в другой части, естественно, часть затора - это утренняя дополнительная поездка. Заторы могли бы снизить и договоры между родителями, которые возят детей в том же направлении, в ту же школу", – считает эксперт.

Он прибавил, что для побуждения такой инициативы министерство каждый год проводит акцию "Едешь один? подвези соседа!", цель которой брать с собой попутчиков - соседей, знакомы, коллег по работе или школьников. В этом году эта акция прошла 24 мая.

"Что касается инфраструктуры сообщения, в первую очередь стоит упомянуть аспект безопасности, поскольку из этих соображений родители часто сами возят детей в школу. Для этого в городе должна появиться безопасная инфраструктура. Нужны велодорожки, пешеходные дорожки, хорошо оборудованные пешеходные переходы, средства ограничения скорости автомобилей в местах, где наблюдается большой поток школьников", – сказал он.

По словам Дамидавичюса, заторы уменьшились бы, если бы люди чаще пользовались общественным транспортом.

"Нередко можно услышать, что общественный транспорт неудобен, потому что нет остановок рядом со школами и детскими садами или при планировании маршрута нужно учитывать пересадку. В таких случаях можно комбинировать сообщение - часть дороги ехать на общественном транспорте, а другую - идти пешком, или ехать на велосипеде или на самокате", – сказал эксперт.

Он прибавил, что в Европе популярны планы поездки в школу. Их готовят сами общеобразовательные учреждения, они исследуют маршруты, по которым ездят их ученики и представляют свои предложения самых привлекательных и безопасных вариантов. По его словам, это помогает идентифицировать опасные и неудобные места, которые можно привести в порядок, чтобы путь пешком или на велосипеде стал безопаснее.

"Если применить все эти решения, в городе в часы утреннего пика станет меньше заторов, снизится уровень загрязнения, школьники будут активнее в физическом плане", – подчеркнул эксперт.

В финансовом периоде 2014-2020 гг. в транспортный сектор страны планируют инвестировать 1.47 млн. евро из фондов ЕС. Больше 88 млн. евро пойдут на инвестирование проектов гармоничной мобильности.