Вильнюсцы возвращаются в общественный транспорт: что надо знать?

Компания Susisiekimo paslaugos создала специальное приложение, которое покажет заполненность транспорта в конкретное время.
"С каждым днем количество пассажиров увеличивается. Вильнюсцы ездят на работу, мы видим рост числа поездок и в выходные дни. Конкретных требований к пользованию транспортом не осталось, однако мы по-прежнему дезинфицируем автобусы и троллейбусы, пассажирам рекомендуем надевать маски", – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.
С учетом изменившейся ситуации ждут следующие перемены.
С 4 июня по рабочим дням меняется расписание 1, 2, 5, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 46, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 68, 75, 76, 78, 82 автобусов и 1, 9, 10 троллейбусов. Эти автобусы и троллейбусы будут ходить после 22 ч.
С 4 июня снова будет ходить автобус 65 маршрута и троллейбус 21 маршрута, а автобусы 20 маршрута снова будут заезжать на ул. Панеришкю. С 1 июня троллейбусы 14 маршрута ходят до Антакальнисского кольца.
С 6 июня по выходным дням изменится расписание автобусов 1, 2, 5, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 35, 26, 38, 40, 42, 46, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 68, 75, 76, 78, 82 маршрутов и троллейбусов 1, 9, 10, 12 маршрутов. Эти автобусы и троллейбусы будут ходить после 22 ч.
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