Инга из Вильнюса (настоящее имя редакции известно), которая живет в Сантаришкес, на ул. М.Марцинкявичаус, рассказала, что 6 февраля получила счет за вывоз мусора. За 2020 год ей придется заплатить 138,36 евро, это по 34,59 евро за квартал.

"В квартире площадью 144,39 кв. м мы живем втроем – 2 взрослых и 1 ребенок младше 2 лет, такая сумма не кажется ни пропорциональной, ни логичной. Я и подумать не могла, что столько придется платить за мусор.

Три года назад, когда мы купили квартиру, мы платили за вывоз мусора 6 евро в месяц. Тогда плата зависела от количества жильцов.

Значит, если грубо считать, плата выросла в два раза", – сказала женщина, заметив, что услуга качественнее не стала.

"Если раньше контейнеры в нашем квартале стояли практически около каждого дома, почти под окнами, то сейчас, мы с мужем планируем визит к контейнеру, поскольку он стоит не там, где мы оставляем машину. Я понимаю, что новые контейнеры более современные, понимаю, почему контейнеров стало меньше, понимаю, что мусор надо сортировать и т.д., но не могу понять, почему мы должны платить больше за троих в большой квартире, ведь если трое живут в квартире в два раза меньше, то платят они меньше. Неужели жители больших квартир автоматически больше мусорят?", – вопрошает женщина.

Счет 130 евро получила и Симона, которая живет в Ужуписе. Она сказала, что понимает, квартира у нее большая - 140 кв. м, но она возмущена тем, что в последнее время в сфере вывоза отходов сталкивается с различными проблемами.

"В первые месяцы картина была неприятной - контейнер постоянно был переполнен. Стоишь с мусорным мешком в руках и думаешь, куда его девать, а тут еще оказывается, вывоз мусора стоит 100 евро в год. Конечно, когда цена такая, надеешься на более качественные услуги.

Кроме того, например, сортировочного контейнера около нашего дома нет, мы носим пластик в контейнер, который стоит неблизко, поскольку ближайший постоянно переполнен. Я не преувеличиваю, пластик вываливается через край, а мы говорим о какой-то экологии. Тогда носишься с пластиком по всему району, пока найдешь незаполненный контейнер.

Я считаю, плата сейчас не соответствует качеству, и расходится со здравым смыслом", – сказала она, заметив, что для работающего человека эти 100 евро еще ничего, а вот что делать пенсионерам, может случиться инфаркт, когда они увидят новые счета.

Журналист Delfi связался с Вильнюсским муниципалитетом. Представитель мэрии Витаутас Бурейка пояснил, откуда такой скачок.

"Одна из основных причин – повышение расценок. В эту сумму входит не только вывоз мусора, но и его уборка. В любом случае до 1 мая 2018 года жители платили за вывоз мусора больше, чем платят сейчас. В стоимость вывоза мусора входит также плата за сбор отходов, их сортировка, вывоз габаритного мусора, его сбор, присмотр за свалками, обновление инфраструктуры и т.д.", – сказал он.

Он также заметил, что плата зависит от площади жилья, количества имеющихся объектов.

"За обычную квартиру площадью 60 кв. м плата составит около 58 евро в год. В месяц это всего 4,8 евро – это меньше, чем в среднем выходило до 1 мая 2018 года. До того получалось 2,83 евро в месяц за квартиру 60 кв. м (сейчас – 4,8 евро)", – сказал он.

Ранее агентство BNS сообщало, что с 1 января вывоз мусора в Вильнюсе для жителей многоквартирных домов подорожает на 70%, частных – на 60%.