После того как в Литве отменили таблички с зелеными стрелками, водители стали жаловаться на заторы. Несмотря на то, что Вильнюсская мэрия обещала вернуть таблички на некоторых перекрестках, вильнюсцы, не дождавшись их, задумали своеобразный протест – вместо табличек со стрелками разместили таблички с зелеными сердечками.
© DELFI / Andrius Ufartas

Пресс-секретарь Susisiekimo paslaugos Мигле Белините сказала, что это не инициатива муниципалитета, кто повесил таблички - неизвестно.

Белините заметила, что, по имеющимся данным, такое сердечко появилось только около одного светофора – на перекрестке проспекта Гедиминаса и ул. А.Гоштауто. Белините сказала, что специалисты Susisiekimo paslaugos сразу же сняли сердечко, чтобы оно не вводило водителей в заблуждение.

Представители муниципалитета заверили, что пока таблички с зелеными стрелками не возвращают, поэтому водители должны проявлять бдительность.

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