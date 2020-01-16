Пресс-секретарь Susisiekimo paslaugos Мигле Белините сказала, что это не инициатива муниципалитета, кто повесил таблички - неизвестно.
Белините заметила, что, по имеющимся данным, такое сердечко появилось только около одного светофора – на перекрестке проспекта Гедиминаса и ул. А.Гоштауто. Белините сказала, что специалисты Susisiekimo paslaugos сразу же сняли сердечко, чтобы оно не вводило водителей в заблуждение.
Представители муниципалитета заверили, что пока таблички с зелеными стрелками не возвращают, поэтому водители должны проявлять бдительность.
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