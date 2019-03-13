Местные жители ездят по таким дорогам каждый день и ломают свои автомобили.
"Может самоуправление хочет оплатить счета за ремонт автомобилей?" – иронизирует читатель DELFI.
Улицы Казиса Бузаускаса и Вальдемараса Чарняцкаса жители Павильнюса называют головной болью. На дорогах ямы, а по ним по-прежнему ездит тяжелая техника. По словам Юсте, по этим улицам опасно ходить с детьми, ездить на велосипедах.
"У дороги висит знак "Уютное и безопасное соседство", но посмотришь вокруг и грустно становится – ни уюта, ни безопасности не осталось", – сказала DELFI собеседница.
Представитель Вильнюсской мэрии Гинтаутас Няура рассказал, что в прошлом году на ул. В.Чарняцкаса проводились работы, но асфальтом покрыли лишь часть дороги, от ул. Б. K. Балучё до дома 7С на ул. В.Чарняцко. В этой части улицы появились тротуары и освещение.
Оставшуюся часть улицы из-за интенсивных строительных работ асфальтировать не планируют. Няура сказал, что когда дорога подсохнет, ее выровняет грейдер.
"ЗАО Emro Invest сейчас проектирует около 300 м участка ул. К. Бизауско от Джяугсмо до своего участка. Когда проект будет готов, компания вместе с мэрией приведет этот участок в порядок. Проектировочные работы должны закончиться до конца июля", – сказал специалист.
Няура заметил, что будут ремонтировать и ул. С.Баторо, йоторая соединяет новую Вильнюс с центром Вильнюса.
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