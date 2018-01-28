Каунасцы могли приглашать вильнюсцев на ужин к себе домой или в ресторан или кафе. Они могли приглашать как друзей, так и совершенно незнакомых людей.

В субботу в Каунасе было запланировано 333 ужина, в Каунас приехало больше 1000 жителей Вильнюса. Один из старейших ресторанов Каунаса Medžiotojų užeiga угощал своих посетителей особыми блюдами из дичи.

"Отметили здорово, весело, гостеприимно. Как и каждый день подавали дичь и специальные блюда по рецептам нашего шеф-повара", – сказал представитель заведения Томас.

Мэр города Висвалдас Матийошайтис пригласил в Medžiotojų užeiga журналистов Эдмундаса Якилайтиса, Андрюса и Расу Тапинасов и представителей Вильнюсской мэрии. По словам представителей заведения, мэр Каунаса - их постоянный клиент.

"Мэр бывает у нас часто. Мы знаем его, он - нас. Он знает, чего от нас можно ждать и всегда это получает. Каких-то особых пожеланий с его стороны не было", – сказал Томас.

Ресторан Jurgis ir Drakonas удивил вильнюсцев разнообразием пицц.

"Конечно, мы ждали гостей из Вильнюса, были готовы тепло встретить их. Гостеприимность и большой выбор – наше главное оружие. Гости могли съесть пиццу и хорошо провести время. У нас забронировали максимальное количество мест", – сказала администратор ресторана Рамуне.

Бармен Lithuanian Pub Entry Дейвидас сказал, что он сам пригласил гостей из Вильнюса, с которыми хорошо провел время.

"Мы общались, я угостил их вкусным ужином и напитками. Каунасцам и их вильнюсским гостям мы делали скидки", – рассказал Дейвидас.

Больше всего гостей собралось в Каунасском VII форте под открытым небом. Главное блюдо – гуляш, который готовили на улице. Глава музея Владимир Орлов сказал, что цель такого ужина - не только вкусно поесть, но и познакомиться с историей Каунаса.

"VII форт интересен и своеобразен, вильнюсцы еще не видели этот объект культурного наследия. Ужин состоялся на территории музея, которая занимает почти 7 га.

Еду готовили на полевой кухне, сам рецепт заимствован из межвоенного времени", – рассказал он.

"Когда люди приходят в гости, им нужно показать дом. После ужина мы рассказали историю форта, показали экспозиции, погуляли по территории. Также мы посмотрели документальный фильм об этом укреплении", – рассказал Орлов.