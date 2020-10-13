Вильнюсцы потрясены: в центре столицы появилась елка и рождественский городок

"Уже совсем сошли с ума? ще не было Дня всех святых, а мы к Рождеству готовимся?", – не скрывала удивления Агне из Вильнюса.

Вскоре фотографии стали распространять в социальных сетях. Одни шутили, что после такого года надо на самом деле раньше праздновать Рождество, другие возмущались и саркастически замечали, что, наверное, елку надо было ставить в сентябре.

На сайте муниципалитета сказано, что в 14-15 октября на Ратушной площади будут снимать рождественскую рекламу.

Обычно рождественскую елку в столице устанавливают в конце ноября.