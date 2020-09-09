Вильнюсцы покупали жилье после карантина, но сэкономить им не удалось

Несмотря на то, что аналитики призывали жителей воздержаться от крупных покупок, Аста и Ауримас после карантина решились на покупку недвижимости. По словам Асты, они давно нуждалось в более просторном жилье, поэтому и решились на его поиски.

"Мы с мужем и ребенком живем в небольшой 3-комнатной квартире. Это наше жилье, но мы давно мечтали о более просторной квартире в новом доме и в новом районе. Я больше всего хотела сменить жилье из-за района, я здесь не чувствую себя в безопасности, большинство жителей здесь – пожилые люди, на улице много пьяниц, попадаются и наркоманы. Я бы хотела, чтобы мой ребенок жил в более безопасном окружении. Кроме того, здесь почти нет зеленых зон, где вечером можно погулять. А вот муж вырос здесь, поэтому хотел купить квартиру в строящемся рядом новом доме", – рассказала Аста.

Семья больше всего переживала из-за того, что, возможно, покупка недвижимости после карантина - неумный шаг, может, изменятся цены, спрос? Ее успокоили эксперты, сказав, что такого падения цен, как во время минувшего кризиса, уже не будет, максимум - 10%.

"Вопрос в том, не будет ли обратного эффекта – роста цен. Публично сообщают, что компании замораживают проекты, а это значит, что предложений в будущем будет меньше, а это может вызвать рост цен", – сказала собеседница.

"Поскольку квартира наша, да и сам дом, еще не построены, в банк за кредитом мы будем обращаться только через год. Сейчас мы подписали предварительный договор и внесли часть первого взноса. Хорошо подумав, мы решили рискнуть. Когда, если не сейчас?", – сказала Аста.

У семьи были четкие критерии - они работают в центре, поэтому важно сообщение как пешком, так и на общественном транспорте (небольшое расстояние до остановки). Кроме того, семья хотела, чтобы рядом был магазин и школа, а также зеленые зоны. Важный момент - нужна была 3-комнатная квартира площадью 60-70 кв. м. и требовалось уложиться в определенную сумму.

Пара посетила три объекта и быстро выбрала наиболее подходящий вариант в центре, у реки, рядом с парком.

По словам Асты, семья искала только новое жилье, поскольку волновал вопрос платы за отопление.

Женщина заметила, что компания даже не стала говорить о скидках, удалось договориться только об уплате первого взноса частями, в течение нескольких месяцев.

Сейчас семье осталось только ждать, когда их дом построят.