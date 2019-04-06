Новая услуга в Вильнюсе была представлена 2 апреля. Согласно данным муниципалитета, услугу проката электросамокатов будут предоставлять компании CityBee, Flash, MyScoote, Swop.Inc и Unicorn scooters.

Первой на рынок вышла компания CityBee, однако обещают, что весной этого года в Вильнюсе можно будет взять в аренду 1000 самокатов, а летом эта услуга появится в Каунасе и Клайпеде.

Вильнюсцы ездят на самокатах на работу и с работы, а также используют их для других поездок. Они отмечают, что самокат помогает экономить время, не приходится стоять в заторах, а если его сравнивать с велосипедом, то не устаешь, не потеешь, поэтому не придется сразу принимать душ.

Еще одно достоинство электросамоката – достаточно высокая скорость (до 25 км/ч), а при полном заряде он может проехать 45 км.

Жительница Вильнюса ПаулинаБузинайте сказала, что на работу на нем ездить ей было бы далеко, но она его использует после работы.

Стоимость аренды – фиксированная плата в размере 0,5 евро и 0,1 евро за каждую минуту (значит, 6,5 евро в час).

Паулина считает, что это немного, если электросамокатом пользуешься не каждый день. "Если же человек ездит на самокате каждый день, то тогда лучше купить свой", – считает девушка.

Однако известие о появлении электросамокатов в городе у многих горожан вызвало опасение - как быть с безопасностью. Люди на электросамокатах развивают высокую скорость, они едут бесшумно.

"Если не умеешь ездить – не бери. В первую очередь надо позаботиться о безопасности: если едете в первый раз, то купите защиту или шлем. Не надо забывать, что вы - участник движения. Когда едешь по дороге, надо держаться ближе к тротуару. Если едешь по велодорожке, не забывай о пешеходах", – советует Паулина.

Вильнюсец Валдас также считает, что электросамокаты для повседневного использования не годятся из-за высокой цены на услугу. В таком случае лучше купить свой. Но в пользе такой услуги он не сомневается.

"Когда в час пик надо из одной части центра доехать до другой – взял, поехал. Но если это альтернатива для поездки в течение дня – выгоднее купить свой. За 77 ч. – самокат за 500 евро. Можете ехать, куда захотите", – сказал валдас.

Чтобы поездка на электросамокате была безопасной, надо не забывать об основных правилах. В соответствии с ПДД, электросамокат, развивающий скорость 25 км/ч приравнивается велосипеду с мотором. Человек, управляющий самокатом, должен соблюдать те же правила, что и велосипедист.

В сообщении Литовской дорожной полиции сказано, что на электросамокате можно ездить по пешеходным и по велодорожкам, если их нет - вдоль обочины дороги. Человек на самокате должен пропускать пешеходов, не должен представлять опасности деля них.

Несовершеннолетние (младше 18 лет) должны надевать шлем.

Литовская дорожная полиция отмечает, что, если человек на самокате станет участником ДТП, то будет проведено расследование, в ходе которого выяснят, кто виноват в ДТП. В зависимости от нарушения, может грозить ответственность по 3, 4 или 5 ч. 428 ст, Кодекса административных правонарушений.