В редакцию DELFI обратился Дарюс, живущий в микрорайоне Жверинас. Раньше по вторникам мусор вывозила компания VSA Vilnius, по его словам, никаких проблем не было, однако после смены поставщика услуги ситуация изменилась.

"Наступил вторник, день вывоза мусора, а компания Ekonovus мусор не увезла. Мы позвонили, спросили, не изменилось ли расписание, нам ответили - нет. Сказали складывать мусор у контейнера, заедут позже", – сказал читатель.

По его словам, в следующий вторник за мусором не приехали. Жители снова обратились в компанию, им ответили, что вывезут позже. По словам читателя, машина приехала только в середине третьей недели.

"Однако увезли только мусор из контейнера, а тот, что был рядом - оставили", – возмущался мужчина, сказав, что потом снова вовремя не приехали за мусором.

"Мы заплатили за мусор за год вперед, выбора у нас нет. За 5 недель мусор вывозили 2 раза вместо 5. Почему я платил за 5 раз?", – вопрошал Дарюс.

На сайте tvarkaumiesta.lt можно увидеть массу жалоб на качество услуги по вывозу мусора.

По словам жителей, на некоторых улицах мусор не вывозят уже несколько недель.

DELFI обратился в компанию Ekonovus и попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Представитель Вильнюсского отделения Ekonovus Юозас Жалалис сказал, что причина тому - действия прежней компании.

"Мы сожалеем, что жители сталкиваются с неудобствами. Сейчас мусор уже вывезен и жители могут пользоваться контейнерами. Что касается ситуации в целом, проблемы с графиком были из-за прежнего поставщика услуги – VSA Vilnius – он до конца не выполнил свои обязательства.

VSA Vilnius, несмотря на обязательства, не вывезла мусор у части жителей – мы должны были решать эту проблему, поэтому были сбои в поставках услуг" – сказал он, заметив, что ситуация стабилизируется.

Жалалис сказал, что должны были вывезти и мусор, который был около контейнера. Он также напомнил, что жители могут сортировать мусор.