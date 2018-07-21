Жители Вильнюса утратили доверие к мэру Ремигиюсу Шимашюсу, его рейтинг сейчас самый низкий за весь срок полномочий, таковы данные опроса, проведенного Vilmorus. Его результаты опубликовало издание Lietuvos rytas.
Remigijus Šimašius
© DELFI / Kiril Čachovskij

В июле положительно Шимашюса оценили всего 23% участников опроса (в июне – 26,3%), а отрицательно – 36,8% (в июне столько же).

"Это самый низкий результат Шимашюса за весь срок полномочий. Он стартовал с хорошим результатом, а сейчас рейтинг упал. Может, причина стихийные бедствия или дождь, но ведь в Каунасе тоже были дожди", – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

По его словам, это может быть и результатом того, что мэр не все сделал, что обещал.

"С мэром иногда связаны не только сделанные работы, но и несделанные. Может, что-то не сделал. Слово "либерал" сегодня не самое популярное", – сказал социолог.

Тройка самых популярных политиков Литвы за месяц не изменилась. Это мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Матийошайтиса положительно оценили 60,6% (в июне – 58%), а отрицательно 11,7% (13,5%) участников опроса.

Грибаускайте положительно оценили 56,5% жителей Литвы, а отрицательно – 24% (в июне 55,2% и 26,8%).

Сквернялиса положительно оценили 52,5% участников опроса (в июне – 52,6%), а отрицательно 24,4% (в июне – 24,9%).

Далее следуют министр иностранных дел Линас Линкявичюс, спикер парламента Викторас Пранцкетис и министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

Опрос по заказу издания Lietuvos rytas компания Vilmorus провела 5-14 июля.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Вильнюсцы недовольны Шимашюсом: его рейтинг самый низкий за весь срок полномочий (23)

Жители Вильнюса утратили доверие к мэру Ремигиюсу...

Apsipirkimas Lenkijoje Apsipirkimas Lenkijoje Apsipirkimas Lenkijoje

Курс злотого упал - поездка в Польшу за покупками выгодна как никогда раньше (20)

На этой неделе жителей Литвы , приехавших в Польшу за...

У жительницы удаленного хутора пенсия 157 евро, но это не мешает ей быть счастливой (84)

Можно ли быть счастливым, если получаешь пенсию 150 евро,...

Показатель иммиграции впечатляет: украинцы и белорусы устремились в Литву (314)

Поток прибывающих в Литву иностранцев сремительно...

ЕГУ интернационализируется - расширяется география студентов

В Европейском гуманитарном университете ( ЕГУ ) подошел...

TOP новостей

Сравнение цен на рынках литовской столицы и Паланги (3)

Кажется, что продовольственные рынки в Литве обрели...

У жительницы удаленного хутора пенсия 157 евро, но это не мешает ей быть счастливой (84)

Можно ли быть счастливым, если получаешь пенсию 150 евро,...

Apsipirkimas Lenkijoje Apsipirkimas Lenkijoje Apsipirkimas Lenkijoje

Курс злотого упал - поездка в Польшу за покупками выгодна как никогда раньше (20)

На этой неделе жителей Литвы , приехавших в Польшу за...

Вильнюсцы недовольны Шимашюсом: его рейтинг самый низкий за весь срок полномочий (23)

Жители Вильнюса утратили доверие к мэру Ремигиюсу...

Молодой человек из Польши нашел нишу в Паланге: предлагает отведать новую выпечку (9)

"Я бывал в России , в Беларуси, в Италии, во всех...