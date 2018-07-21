В июле положительно Шимашюса оценили всего 23% участников опроса (в июне – 26,3%), а отрицательно – 36,8% (в июне столько же).
"Это самый низкий результат Шимашюса за весь срок полномочий. Он стартовал с хорошим результатом, а сейчас рейтинг упал. Может, причина стихийные бедствия или дождь, но ведь в Каунасе тоже были дожди", – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.
По его словам, это может быть и результатом того, что мэр не все сделал, что обещал.
"С мэром иногда связаны не только сделанные работы, но и несделанные. Может, что-то не сделал. Слово "либерал" сегодня не самое популярное", – сказал социолог.
Тройка самых популярных политиков Литвы за месяц не изменилась. Это мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Матийошайтиса положительно оценили 60,6% (в июне – 58%), а отрицательно 11,7% (13,5%) участников опроса.
Грибаускайте положительно оценили 56,5% жителей Литвы, а отрицательно – 24% (в июне 55,2% и 26,8%).
Сквернялиса положительно оценили 52,5% участников опроса (в июне – 52,6%), а отрицательно 24,4% (в июне – 24,9%).
Далее следуют министр иностранных дел Линас Линкявичюс, спикер парламента Викторас Пранцкетис и министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.
Опрос по заказу издания Lietuvos rytas компания Vilmorus провела 5-14 июля.
Вильнюсцы недовольны Шимашюсом: его рейтинг самый низкий за весь срок полномочий (23)
Жители Вильнюса утратили доверие к мэру Ремигиюсу...
Курс злотого упал - поездка в Польшу за покупками выгодна как никогда раньше (20)
На этой неделе жителей Литвы , приехавших в Польшу за...
У жительницы удаленного хутора пенсия 157 евро, но это не мешает ей быть счастливой (84)
Можно ли быть счастливым, если получаешь пенсию 150 евро,...
Показатель иммиграции впечатляет: украинцы и белорусы устремились в Литву (314)
Поток прибывающих в Литву иностранцев сремительно...
ЕГУ интернационализируется - расширяется география студентов
В Европейском гуманитарном университете ( ЕГУ ) подошел...
TOP новостей
Сравнение цен на рынках литовской столицы и Паланги (3)
Кажется, что продовольственные рынки в Литве обрели...
У жительницы удаленного хутора пенсия 157 евро, но это не мешает ей быть счастливой (84)
Можно ли быть счастливым, если получаешь пенсию 150 евро,...
Курс злотого упал - поездка в Польшу за покупками выгодна как никогда раньше (20)
На этой неделе жителей Литвы , приехавших в Польшу за...
Вильнюсцы недовольны Шимашюсом: его рейтинг самый низкий за весь срок полномочий (23)
Жители Вильнюса утратили доверие к мэру Ремигиюсу...
Молодой человек из Польши нашел нишу в Паланге: предлагает отведать новую выпечку (9)
"Я бывал в России , в Беларуси, в Италии, во всех...