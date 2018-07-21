В июле положительно Шимашюса оценили всего 23% участников опроса (в июне – 26,3%), а отрицательно – 36,8% (в июне столько же).

"Это самый низкий результат Шимашюса за весь срок полномочий. Он стартовал с хорошим результатом, а сейчас рейтинг упал. Может, причина стихийные бедствия или дождь, но ведь в Каунасе тоже были дожди", – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

По его словам, это может быть и результатом того, что мэр не все сделал, что обещал.

"С мэром иногда связаны не только сделанные работы, но и несделанные. Может, что-то не сделал. Слово "либерал" сегодня не самое популярное", – сказал социолог.

Тройка самых популярных политиков Литвы за месяц не изменилась. Это мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Матийошайтиса положительно оценили 60,6% (в июне – 58%), а отрицательно 11,7% (13,5%) участников опроса.

Грибаускайте положительно оценили 56,5% жителей Литвы, а отрицательно – 24% (в июне 55,2% и 26,8%).

Сквернялиса положительно оценили 52,5% участников опроса (в июне – 52,6%), а отрицательно 24,4% (в июне – 24,9%).

Далее следуют министр иностранных дел Линас Линкявичюс, спикер парламента Викторас Пранцкетис и министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

Опрос по заказу издания Lietuvos rytas компания Vilmorus провела 5-14 июля.