"Мать всех заторов", – так в сердцах вильнюсец Матас Б. назвал ул. Пенинес рядом с торговым центром Panorama. Эту улицу не только изменили, но и оборудовали там два дополнительных пешеходных перехода, два островка безопасности, но совсем забыли о водителях, количество которых на этом участке увеличилось в несколько раз после того как там появился новый квартал жилых домов и офисов.
Nauja eismo tvarka Pieninės gatvėje nustebino vilniečius
© DELFI

Эта улица граничит с ул. Салтонишкю, по ней можно объехать заторы со стороны ул. Укмергес. Наконец, этой улицей пользуются выезжающие с подземной стоянки ТЦ Panoramа. Сейчас на этой улице три пешеходных перехода.

Матас Б. иронизировал, говоря, что здесь и до новшеств был ужасный затор, а сейчас его можно измерить разве что световыми годами.

Мужчина работает в бизнес-центре Link. Он рассказал и о других переменах. Если до сих пор с подземной стоянки бизнес-центра можно было повернуть налево и объехать ТЦ, то сейчас они вынуждены поворачивать направо на ул. Салтонишкю. Те, кто работает на другой стороне, чтобы попасть на ул. Салтонишкю должны ехать через ул. Пенинес до перекрестка с ул. Стумбру, или где-то развернуться, чтобы попасть, куда им надо.

"До сих пор можно было объехать весь этот затор на ул. Салтонишкю, объехав Panoramа с запада, но сейчас придется стоять полчаса на подземной стоянке, и, если останетесь в живых от всех этих газов, ехать по идиотски спроектированным полосам движения на ул. Пенинес и Салтонишкю", – не жалел горьких слов вильнюсец.

Матас Б. возмущен также тем, что при повороте направо в сторону ул. Салтонишкю люди ехали по двум полосам, потом подкорректировали движение и оставили одну полосу для движения направо, вторая ведет налево. Однако этот порядок действовал лишь один день – через сутки вернули прежний порядок.

Как выяснилось, перемены здесь надолго. Виной тому - строительство бизнес-центра на ул. Салтонишкю, 7.

"Начат последний этап строительства и, согласно плану, граница стройки охватывает и ул. Пенинес. Это пешеходная дорожка, велодорожка и одна полоса движения", – сказал заведующий отделом организации движения при Вильнюсской мэрии Томас Камайтис.

По этой причине было решено временно изменить порядок движения на ул. Пенинес.

"Для пешеходов оборудовали два временных перехода и островки безопасности. Эти перемены сохранятся до весны 2021 года", – сказал Камайтис.

Общество

Шестая смена литовских военнослужащих отбывает в Мали

В Вильнюсе во вторник состоятся проводы шестой...

На Лукишкской площади появится макет мемориала "Холма свободы" (7)

24 сентября на Лукишкской площади в столице Литвы макет...

Вильнюсцы не верят своим глазам: на одной из улиц временно появились два перехода и островки безопасности (3)

"Мать всех заторов", – так в сердцах вильнюсец Матас Б....

После холодной ночи ожидается солнечный день

В ближайшие сутки Литва по-прежнему будет находиться в...

День памяти жертв геноцида евреев снова вызвал дискуссии об исторической памяти в Литве (18)

День памяти геноцида евреев, который отмечается в Литве...

TOP новостей

Вильнюсцы не верят своим глазам: на одной из улиц временно появились два перехода и островки безопасности (3)

"Мать всех заторов", – так в сердцах вильнюсец Матас Б....

В Нью-Йорке – предложение Грибаускайте: стать послом инициативы (25)

В Нью-Йорке на форуме лидеров социальной политики Concordia...

На Лукишкской площади появится макет мемориала "Холма свободы" (7)

24 сентября на Лукишкской площади в столице Литвы макет...

После холодной ночи ожидается солнечный день

В ближайшие сутки Литва по-прежнему будет находиться в...

Lietuvos karys Gedimino pilyje 1939 m.

Тайны истории Вильнюса: столица Литвы как разменная монета империй (230)

80 лет тому назад Вильнюс официально стал белорусским...