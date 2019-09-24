Эта улица граничит с ул. Салтонишкю, по ней можно объехать заторы со стороны ул. Укмергес. Наконец, этой улицей пользуются выезжающие с подземной стоянки ТЦ Panoramа. Сейчас на этой улице три пешеходных перехода.
Матас Б. иронизировал, говоря, что здесь и до новшеств был ужасный затор, а сейчас его можно измерить разве что световыми годами.
Мужчина работает в бизнес-центре Link. Он рассказал и о других переменах. Если до сих пор с подземной стоянки бизнес-центра можно было повернуть налево и объехать ТЦ, то сейчас они вынуждены поворачивать направо на ул. Салтонишкю. Те, кто работает на другой стороне, чтобы попасть на ул. Салтонишкю должны ехать через ул. Пенинес до перекрестка с ул. Стумбру, или где-то развернуться, чтобы попасть, куда им надо.
"До сих пор можно было объехать весь этот затор на ул. Салтонишкю, объехав Panoramа с запада, но сейчас придется стоять полчаса на подземной стоянке, и, если останетесь в живых от всех этих газов, ехать по идиотски спроектированным полосам движения на ул. Пенинес и Салтонишкю", – не жалел горьких слов вильнюсец.
Матас Б. возмущен также тем, что при повороте направо в сторону ул. Салтонишкю люди ехали по двум полосам, потом подкорректировали движение и оставили одну полосу для движения направо, вторая ведет налево. Однако этот порядок действовал лишь один день – через сутки вернули прежний порядок.
Как выяснилось, перемены здесь надолго. Виной тому - строительство бизнес-центра на ул. Салтонишкю, 7.
"Начат последний этап строительства и, согласно плану, граница стройки охватывает и ул. Пенинес. Это пешеходная дорожка, велодорожка и одна полоса движения", – сказал заведующий отделом организации движения при Вильнюсской мэрии Томас Камайтис.
По этой причине было решено временно изменить порядок движения на ул. Пенинес.
"Для пешеходов оборудовали два временных перехода и островки безопасности. Эти перемены сохранятся до весны 2021 года", – сказал Камайтис.
Шестая смена литовских военнослужащих отбывает в Мали
В Вильнюсе во вторник состоятся проводы шестой...
На Лукишкской площади появится макет мемориала "Холма свободы" (7)
24 сентября на Лукишкской площади в столице Литвы макет...
Вильнюсцы не верят своим глазам: на одной из улиц временно появились два перехода и островки безопасности (3)
"Мать всех заторов", – так в сердцах вильнюсец Матас Б....
После холодной ночи ожидается солнечный день
В ближайшие сутки Литва по-прежнему будет находиться в...
День памяти жертв геноцида евреев снова вызвал дискуссии об исторической памяти в Литве (18)
День памяти геноцида евреев, который отмечается в Литве...
TOP новостей
Вильнюсцы не верят своим глазам: на одной из улиц временно появились два перехода и островки безопасности (3)
"Мать всех заторов", – так в сердцах вильнюсец Матас Б....
В Нью-Йорке – предложение Грибаускайте: стать послом инициативы (25)
В Нью-Йорке на форуме лидеров социальной политики Concordia...
На Лукишкской площади появится макет мемориала "Холма свободы" (7)
24 сентября на Лукишкской площади в столице Литвы макет...
После холодной ночи ожидается солнечный день
В ближайшие сутки Литва по-прежнему будет находиться в...
Тайны истории Вильнюса: столица Литвы как разменная монета империй (230)
80 лет тому назад Вильнюс официально стал белорусским...