Эта улица граничит с ул. Салтонишкю, по ней можно объехать заторы со стороны ул. Укмергес. Наконец, этой улицей пользуются выезжающие с подземной стоянки ТЦ Panoramа. Сейчас на этой улице три пешеходных перехода.

Матас Б. иронизировал, говоря, что здесь и до новшеств был ужасный затор, а сейчас его можно измерить разве что световыми годами.

Мужчина работает в бизнес-центре Link. Он рассказал и о других переменах. Если до сих пор с подземной стоянки бизнес-центра можно было повернуть налево и объехать ТЦ, то сейчас они вынуждены поворачивать направо на ул. Салтонишкю. Те, кто работает на другой стороне, чтобы попасть на ул. Салтонишкю должны ехать через ул. Пенинес до перекрестка с ул. Стумбру, или где-то развернуться, чтобы попасть, куда им надо.

"До сих пор можно было объехать весь этот затор на ул. Салтонишкю, объехав Panoramа с запада, но сейчас придется стоять полчаса на подземной стоянке, и, если останетесь в живых от всех этих газов, ехать по идиотски спроектированным полосам движения на ул. Пенинес и Салтонишкю", – не жалел горьких слов вильнюсец.

Матас Б. возмущен также тем, что при повороте направо в сторону ул. Салтонишкю люди ехали по двум полосам, потом подкорректировали движение и оставили одну полосу для движения направо, вторая ведет налево. Однако этот порядок действовал лишь один день – через сутки вернули прежний порядок.

Как выяснилось, перемены здесь надолго. Виной тому - строительство бизнес-центра на ул. Салтонишкю, 7.

"Начат последний этап строительства и, согласно плану, граница стройки охватывает и ул. Пенинес. Это пешеходная дорожка, велодорожка и одна полоса движения", – сказал заведующий отделом организации движения при Вильнюсской мэрии Томас Камайтис.

По этой причине было решено временно изменить порядок движения на ул. Пенинес.

"Для пешеходов оборудовали два временных перехода и островки безопасности. Эти перемены сохранятся до весны 2021 года", – сказал Камайтис.