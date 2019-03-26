Сначала информация появилась в группе "Рейд в Вильнюсе", сообщалось, что около ТЦ Akropolis вдоль дороги гуляет слон. На запись отреагировали тысячи пользователей: большинство эта информация рассмешила.
Сначала думали, что слон сбежал из находящегося рядом цирка (Baltijos cirkаs). Находившиеся неподалеку очевидцы сказали, что слон гулял не один, а с дрессировщиком, который вывел его погулять.
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