Редакция DELFI получила необычную информацию: вильнюсцы были поражены, когда увидели рядом с торговым центром Akropolis слона. Здесь такие пешеходы - редкость, поэтому фотографии слова в Вильнюсе быстро стали распространять в фейсбуке.
Dramblys Vilniuje
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Сначала информация появилась в группе "Рейд в Вильнюсе", сообщалось, что около ТЦ Akropolis вдоль дороги гуляет слон. На запись отреагировали тысячи пользователей: большинство эта информация рассмешила.

Сначала думали, что слон сбежал из находящегося рядом цирка (Baltijos cirkаs). Находившиеся неподалеку очевидцы сказали, что слон гулял не один, а с дрессировщиком, который вывел его погулять.

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