Одной из первых кота на дереве заметила Эрика Жвикене, поскольку животное находилось на дереве, растущем у ее окон. Сначала она надеялась, что кот спустится с дерева сам. Но на следующий день, она увидела его на дереве и стала звонить в организации Vyšnių sodas и SOS gyvūnai. Ей ответили: "Не смешите, кот сам слезет".
Тогда женщина позвонила в компанию Grindа. Там ей ответили, что у них нет лестницы и направили к пожарным-спасателям. Когда на место приехали пожарные, кот испугался и забрался еще выше, этим все и закончилось. Тогда женщина снова позвонила в компанию Grindа, а они ответили, что пожарные больше не поедут. Тогда сосед порекомендовал обратиться к верхолазам.
"Молодые люди сразу согласились помочь", - рассказала Эрика.
Кота с дерева сняли член клуба альпинистов Montis Magia Игнас Лаукинейтис и директор компании Sveikas medis Евгений Ефимов. Спасательная операция состоялась 5 января, в 13 ч. Спасители привезли с собой все необходимое оборудование и вскоре кот оказался в руках своей хозяйки Ивоны Кондратович, которая искала его и сначала даже не знала, где он находится.
Специалисты пожарной службы сказали, что они ездят по таким вызовам, когда к ним обращаются члены организаций, осуществляющих опеку над животными. Кроме того, пожарные без проблем могут помочь животному, если оно находится на высоте не больше 10 м, в других случаях нужна автолестница, а для нее нужен удобный подъезд.
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