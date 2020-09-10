"Мы вместе с автором рассматриваем возможность вернуть эту идею на набережной у старого Жверинского моста, со стороны парламента. Только в будущем для этого будем использовать многолетние растения, чтобы можно было следить за сменой времен года", – прокомментировал ситуацию муниципалитет Вильнюса.
От "влюбленных берегов" на прежнем месте у Зеленого моста отказались из-за обновления набережной между мостом Короля Миндаугаса и Зеленым мостом. Обычно каждое лето появлялась надпись из красных бородников и бегоний "Я тебя люблю" (на правом берегу), а на левом – "И я тебя". Этим летом "влюбленные берега" не зацвели.
В первый раз эта акция Гитяниса Умбрасаса была осуществлена в 2004 году. Надпись – своеобразное признание в любви к городу, призыв к общению и творчеству. Благодаря этому проекту стандартная бетонная набережная превращалась в уникальный ландшафтный декор.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый проект вызвал беспокойство: Верига тихо проводит еще одну реформу? (10)
После того как провалилась идея правящих, связанная с...
Министр: новый порядок самоизоляции должен вступить в силу с 15 сентября (3)
Срок обязательной самоизоляции для возвращающихся...
Курьез в интернете: вводишь название одного магазина, тебя перебрасывает на сайт другого (2)
Читатель портала Delfi заметил странную вещь: он захотел...
В Литве зарегистрировали 36 новых случаев коронавируса (1)
По последним данным, в Литве зарегистрировали 36 новых...
Навальный почти полностью восстановился после отравления "Новичком", российские спецслужбы просчитались (16)
Источникам The Insider стало известно, что Алексей...