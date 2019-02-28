Вильнюсская мэрия предупреждает, что ярмарка будет проходить на проспекте Гедиминаса, на Лукишкской площади, на Ратушной площади, на площади им. В.Кудирки и на Кафедральной площади, в скверах Жемайте, Одмину и К.Сирвидаса, на ул. Т.Врублевскё, Майронё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, Пилес, Диджёи и Вокечу. Также 1 марта с 13 до 15 ч. пройдет праздничное шествие по проспекту Гедиминаса от площади Независимости до Кафедральной площади.
С 19 ч. 26 февраля до 20 ч. 28 февраля запрещено движение на проспекте Гедиминаса от ул. Швянтарагё до ул. Вильняус.
С 20 ч. 28 февраля до 6 ч. 4 марта запрещено движение на проспекте Гедимимаса, на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Пилес, Диджёи (и вокруг Ратуши), Барборос Радвилайтес, Майронё, Вокечу.
С учетом ограничения движения, 1–3 марта изменится маршрут автобусов 10-го, 11-го, 33-го, 89-го и 102-го N маршрутов.
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